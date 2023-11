El Racing sale triunfal de la locura

De una locura de partido sale el Racing en una situación clasificatoria de locos. La victoria con la que saldó su partido frente al Mirandés no solo lo mete en la zona que clasifica para el playoff de ascenso, sino que le hace superar la mitad de los puntos que se estiman necesarios para salvarse. Pero sobre todo confirman que el cuadro verde, más que una revelación, es una auténtica realidad que todavía no ha tocado techo.



A toda velocidad empezó un partido en el que el Mirandés, empleando la manera de proceder que se esperaba, protagonizó las primeras llegadas a la portería rival. Lo hizo, de todas maneras, con un par de disparos de Ilyas Chaira que el portero Cantero atrapó con facilidad. De todas maneras el Racing, también de la forma que en él es habitual, no tardó demasiado en demostrar que su intención era la de sumar los tres puntos en juego, algo que buscó primero a través de un cabezazo de Álvaro Giménez, tras un centro marca de la casa de Heber Pena, que se marchó desviado y después con una llegada de Josep Señé cuyo centro-chut, tras tocar en un defensa, se fue desviado de la meta rival por muy poco.



El marcador, a pesar de lo entretenido del partido, seguía sin moverse... hasta que el VAR entró en acción. Su primera intervención dio por válido un remate de Heber Pena como fin de una jugada en la que Iker Losada recuperó la pelota en campo rival y abrió a la derecha a Carlos Vicente para que este centrase al goleador. La segunda, a los pocos minutos, reconoció como legal la posición de Álvaro Giménez, encargado de abrir la pelota a Heber Pena que, desde la izquierda, centró para que Josep Señé remachase de tacón al fondo de las mallas. Y la tercera, nada más sacar de centro, invalidó el tanto de Ilyas Chaira por fuera de juego de Gabri Martínez, que le había servido el centro.

Cercanía

Así, con dos goles de deventaja, el Mirandés encaró la segunda parte con la intención de reducir cuanto antes la distancia en el marcador. Y poco más de un minuto tardó en lograrlo cuando Martón, en el segundo palo –en una posición también revisada por el VAR– estrenó el marcador de los suyos, que salieron en tromba en busca de la portería contraria. De hecho fueron estos unos minutos de asedio continuo de la escuadra burgalesa ante un rival que trató de sentenciar a la contra a través de la verticalidad de sus exteriores y que, al menos, vio cómo el empuje local fue decayendo con los minutos.



Entró el partido en una fase que parecía más tranquila hasta que, a poco menos de un cuarto de hora para el final del tiempo reglamentario, un penalti competido por Fran Manzanara –que había entrado en vez de David Castro para jugar de central– brindó a Álvaro Sanz la oportunidad de empatar... pero su disparo se fue alto. Este golpe afectó un poco al Mirandés que, aunque no dejó de intentarlo, no tuvo la fuerza necesaria para no sufrir una derrota de locura.

Ficha técnica:

CLUB DEPORTIVO MIRANDÉS: Ramón Juan; Rubén Sánchez, Pablo Ramón, Barcia (Barbu, min. 90), Jonathan Gómez (Diego Moreno, min. 94); Alberto Reina, Tomeo (Martón, min. 46); Ilyas Chaira, Álvaro Sanz, Gabri Martínez (Durdov, min. 82); y Carlos Martín.

Banquillo: Barbu, Tachi, Luis López (portero suplente), Durdov, Iosifov, Martón, Lachuer y Diego Moreno.



RACING CLUB FERROL: Cantero; Cubero, Enrique Clemente, David Castro (Fran Manzanara, min. 40), Moi Delgado; Bernal, Josep Señé; Carlos Vicente (Brais Martínez, min. 85), Iker Losada (Álex López, min.- 68), Heber Pena (Nacho Sánchez, min. 68); y Álvaro Giménez (Sabin Merino, min. 68).

Banquillo: Gazzaniga (portero suplente), Delmás, Álex López, Manu Justo, Nacho Sánchez, Bernad (portero suplente), Fran Manzanara, Baris Martínez y Sabin Merino.



Goles: 0-1, min. 25: Heber Pena; 0-2, min. 30: Josep Señé; 1-2, min. 48: Martón.



ÁRBITRO: Rafael Sánchez López (comité murciano).



ASISTENTES: Jesús Mira García (comité catalán) y José Hernández García (comité murciano).



CUARTO ÁRBITRO: Pol Gòdia Solé (comité catalán).



TARJETAS AMARILLAS: Club Deportivo Mirandés: Jonathan Gómez (min. 50). Racing Club Ferrol: Moi Delgado (min. 46).