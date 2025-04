El Racing, profesional ante todo

A pesar de que el Racing enfila la recta final hacia el descenso a Primera RFEF –se encuentra a 17 puntos de la zona de permanencia cuando solo quedan 24 por ponerse en juego–, no quiere dejar de competir en las nueve jornadas que restan. Por orgullo, por profesionalidad y por respeto –tanto a sí mismo como a los demás y a la competición–, su intención es la de completar el mejor tramo final de campeonato que pueda.

Comenzando por el partido que lo enfrenta al Oviedo esta noche –21.00 horas, Carlos Tartiere–, en el que aspira a lograr un resultado que, aunque a nivel clasificatorio no signifique una gran cosa, sí le dé una alegría a los aficionados que se desplazarán a la capital del Principado para animar a su equipo a pesar de la situación.



Los datos que acompañan al equipo ferrolano, sin embargo, no invitan al optimismo. Las diez jornadas que acumula sin ganar, los 629 minutos que lleva sin marcar un gol, los 32 puntos que lo separan de su contendiente... Parece difícil confiar en el cuadro verde, y más frente a un adversario que se encuentra en plena lucha por meterse en el playoff de ascenso, pero esa falta de presión por el resultado puede llevar a la escuadra que dirige Alejandro Menéndez a soltarse y completar un encuentro que lo reencuentre con una victoria que no disfruta desde hace más de dos meses.



Al Racing solo le queda pelear por pequeños objetivos en este tramo final del campeonato para tratar de endulzar una temporada que ha sido nefasta. Así que tratará de engordar su casillero de victorias para no quedarse con solo cuatro –su peor cifra en la categoría–, aumentar su cifra de goles marcados para no quedarse con los 18 actuales –un registro sin igual– y cortar la mala racha que atraviesa –y no llegar a los 17 que llegó a encadenar–. Será la manera de hacer que esta temporada, que ya está siendo bastante negativa, se convierta en bochornosa por la falta de carácter competitivo que ha mostrado el cuadro verde a lo largo de la presente temporada en la categoría de plata nacional.

Bajas

Con la vuelta de Erick Cabaco –aunque el central uruguayo aún no está en condiciones de jugar un partido completo–, el Racing solo tiene de baja al portero Yoel, al defensa Rober Correa y al centrocampista Luis Perea. El resto de jugadores están en condiciones de disputar un partido en el que la escuadra de la ciudad naval espera complicar a un rival que tiene la presión de ganar a un rival teóricamente inferior para seguir entre los mejores. Eso sí, tanto los centrales Puric y Naldo como el mediocentro Álvaro Sanz están apercibidos de sanción, así que tratarán de evitar una amarilla para, de esta forma, no perderse el próximo choque ante el Eldense.

El 1-5 que el Oviedo le endosó al Racing en el partido de la primera vuelta supone, además, una mancha de la que el equipo ferrolano quiere desquitarse para, de esta manera, llevarse una alegría. Pero para ello el cuadro verde no solo necesita dar continuidad a los buenos momentos que, con cuentagotas, está ofreciendo, sino terminar de finalizar en goles u ocasiones sus acciones para anotarse una victoria que, a pesar de que clasificatoriamente no vaya a suponer demasiado, sería un alivio.