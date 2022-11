El Racing pasa de excusas

Dos penaltis discutibles al inicio de cada una de las dos partes condenaron al Racing en La Línea de la Concepción, pero el vestuario ha decidido no darle más vueltas y centrarse exclusivamente en corregir los errores que sí dependen de lo estrictamente deportivo.



“La derrota se dio de una manera que todos vimos”, explicaba ayer el goleador Carlos Vicente, “pero en nuestra cabeza no está en ningún momento rebajarnos a esas excusas”. “Siempre es más complicado cuanto tienes según qué cosas en contra”, aseveró Dani Nieto, que lamenta que “eso pasa, a veces a favor y a veces en contra, aunque sí fue demasiado exagerado por las diferentes situaciones que hubo”.



Con todo, el Racing no quiere perder tiempo en lo que no está en su mano y hace autocrítica de lo que sí depende de él. “Se podrían haber hecho cosas mejor”, reconoce el extremo derecho aragonés, que considera que la realidad de la competición exige “mejorar la entrada no solo a los partidos, sino a cada parte”.



Nieto es partidario de “olvidarnos” del Linense y trabajar para “ganar en casa al Mérida sí o sí”. No obstante, cree que el equipo debe recuperar la dinámica de las “seis o siete primeras jornadas” y eso pasa, explica, por “ser más contundentes en defensa, generar más ocasiones y ser más eficaces. Tenemos que intentar recuperar esa línea y el próximo partido es una buena oportunidad para hacerlo”.

A remolque



El objetivo es, apuntan ambos futbolistas, evitar ir a remolque en los encuentros. Pasó ante el Córdoba, aunque el equipo fue capaz de empatar e incluso gozó de ocasiones para remontar, y también ha pasado en Fuenlabrada, ante Unionistas, en Sestao en Copa y en La Línea. Con el marcador en contra, los equipos “con oficio” o que dominan el “otro fútbol” saben jugar sus bazas para hacer que nada pase.



“Tenemos que mejorar ese aspecto”, afirma Dani Nieto, “porque sabemos que en esta competición, si un equipo se pone por delante, cuesta mucho darle la vuelta a los resultados, y más contra equipos que renuncian a jugar, que buscan perder tiempo... Cada equipo tiene su estilo y hay que intentar que no se pongan por delante para que no puedan hacer ese juego”, insiste el centrocampista balear, que recuerda que los baches forman parte de una competición tan larga como es una liga de 38 jornadas.