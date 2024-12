El Racing no se la juega con el Barakaldo

Ni para probar cosas nuevas ni para relajarse. Cristobal Parralo era contundente al expresar ayer que hay mucho en juego para el Racing de Ferrol en Lasesarre. Esta jueves –20.00 horas– retoman la senda copera y tendrán delante, cortándoles el paso, al FC Barakaldo, “un rival que viene haciendo las cosas muy bien en 1ª RFEF”, señaló el técnico local antes de partir.



A pesar del especialmente abultado apartado de bajas con el que cuenta para este partido –hasta ocho enumeró–, así como la carga de minutos que pesan sobre los que siguen en pie, el buen desenlace del partido intersemanal es hoy “lo más importante”, afirmó el entrenador. Dosificar esfuerzos o contenerse en el césped para llegar con más piernas a la cita con el Real Oviedo no es una opción, “si hacemos eso no nos vamos a centrar en la Copa. Después ya pensaremos en el domingo”.



Tampoco lo será hacer del encuentro un terreno de pruebas en el que apostar por nuevas fórmulas que les acerquen a la victoria en liga, rápido el entrenador al afirmar que “no hay probaturas, es un partido oficial, una eliminatoria, y lo que vamos a intentar es jugar de la manera que podamos superar al rival”.

Precisamente, del conjunto entrenado por Imanol de la Sota –viejo conocido por su época en el Bilbao–, destacó el “míster” del club verde que “tiene buenos jugadores y lanzadores en acciones a balón parado. Es un equipo que va a buscar los partidos y que seguramente con nosotros no va a ser menos”.



Poniendo de ejemplo el caso del Espanyol, eliminado por el “matagigantes” Barbastro de Segunda RFEF, recordaba Parralo que las sorpresas se dan con frecuencia en Copa del Rey, siendo imperativo apretar si quieren optar a su tercera eliminatoria y, potencialmente, recibir nuevamente a un Primera en A Malata.

Imprevisto



Este miércoles por la mañana, el entrenador comunicó asimismo que Álvaro Giménez no viajaría con ellos, siendo baja de última hora “que no esperábamos”. “Ha sido muy reciente, le daremos una vuelta y hay jugadores arriba que pueden jugar ahí, aunque no sea la demarcación”, dijo Parralo. La causa, una de las recurrentes este curso: molestias en un aductor, y sobre ello, explicó el técnico que “lógicamente analizamos las lesiones, lo comentamos entre nosotros e intentamos buscar soluciones".

Con alertas en varios frentes desde el inicio de campaña y cada vez más cerca del ecuador liguero, Parralo reconocía ayer que la situación actual del equipo “no es lo más difícil que me ha tocado vivir”. “De todo se aprende”, afirmaba el entrenador y exfutbolista, indicando que “lo único que intentamos es poner todo de nuestra parte para que las cosas vayan lo mejor posible”. Por otra parte, en sus filas “veo a la gente ilusionada, con ganas de pasar la eliminatoria”, decía sobre el partido de hoy.