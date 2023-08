El Racing inicia el miércoles la venta de entradas a sus abonados para el duelo en Oviedo

Con un triunfo ya en el bolsillo, Racing y afición piensan ya en el siguiente compromiso e la Liga Hypermotion, el que el domingo protagonizarán los de Parralo en el campo del Real Oviedo. La entidad verde anunció la venta de entradas para el choque ante los asturianos, un proceso que comenzará el miércoles, dando preferencia a las personas abonadas y poniendo a disposición de los socios 600 entradas –si bien en total serán mil, una partida está reservada para viajes organizados por las peñas y compromisos del club–.



Con un precio único de 20 euros –tanto para los que hayan renovado como para los que estén pendientes–, la venta comenzará el miércoles de 17.00 a 19.00 horas en la oficina provisional –situada al lado de las instalaciones de Be One de A Malata-, mientras que el jueves, además de a esta hora, se podrán adquirir por la mañana entre las 10.00 y las 14.00 horas. En caso de quedar entradas disponibles estas se pondrán a la venta al público en general el viernes, en este mismo horario matutino.

Sólo se dispensará una entrada por abonado, que podrá retirar las localidades correspondientes a dos carnets como máximo, un proceso para el que será necesario presentar el carnet físico o digital de socio así como DNI al tratarse de entradas nominativas. También se podrán comprar entradas en la web del Real Oviedo, si bien no serán para la grada visitante y, según la normativa de LaLiga, no se podrán mostrar distintivos del club verde.