El Racing de Ferrol rescinde a Dani Nieto, disconforme por falta de minutos

El director deportivo del Racing de Ferrol, Carlos Mouriz, ha comunicado este miércoles la rescisión del contrato del futbolista Dani Nieto, que se ha mostrado disconforme en una comparecencia junto al representante del club por la falta de minutos en el tramo inicial del campeonato.

El directivo ha asegurado que no "es la situación más agradable" y ha justificado la rueda de prensa para "evitar cualquier suspicacia", además de señalar que su comportamiento ha sido "magnífico, ni una pega", para manifestar que también la entidad "ha cumplido con él".

Sin embargo, ha declarado que se "necesita algún cambio" para apuntalar la candidatura de la plantilla de Cristóbal Parralo a la fase de ascenso a Segunda División, por lo que se liberará su ficha para dar entrada al delantero Manel Martínez, presentado este martes por la escuadra verde.

Para Mouriz, su salida es "lo mejor para las partes", mientras que Nieto ha estimado que tiene "solamente palabras de agradecimiento" tras "dos años y medio" en el Racing de Ferrol.

Sobre su marcha, el futbolista mallorquín ha resaltado que se ha precipitado por "un cúmulo de cosas, se ha ido haciendo una bola nieve", y ha recordado que un "problema físico me mantuvo prácticamente un mes sin mi mejor nivel", una ausencia que coincidió con un inicio de temporada en el que el equipo fue líder del grupo.

En todo caso, el jugador ha confesado que no "comparto los tan pocos minutos que he tenido, no lo entiendo", y ha sostenido que ha demostrado que tiene "trabajo y fútbol para dar al equipo; Carlos lo sabe, mi objetivo era jugar, intentar subir al Racing a Segunda, incluso en caso de renovación no tendría mucho que pensar".

Dani Nieto ha indicado que pese a tener "apenas 130" minutos en los últimos "seis meses, sin contar Copa del Rey, soy el mismo del año pasado", pero ha dicho que hay "un señor que manda", en alusión al técnico, Cristóbal Parralo, del que ha valorado que también "tendrá sus pensamientos" al respecto.

Asimismo, ha afirmado que si "he estado en esta situación seis meses es tontería, hay que pensar con la cabeza", para incidir en que ha aportado "dos años buenos" y que como "todo futbolista me hubiera gustado seguir, no tengo ningún problema con nadie; me he despedido, he deseado suerte y él -por Parralo- a mí también".

En torno a su posible incorporación a otro equipo, se ha limitado a anunciar que se marchará de Ferrol este jueves y ha apuntado que está "en el mercado, hasta que no tome una decisión no puedo decir nada".

Finalmente, Nieto ha desvelado que Parralo argumentó sobre su suplencia que hay "mucha competencia" y que hay jugadores "sub-23 rindiendo mejor, que no llegaba al rendimiento de ellos; son decisiones del cuerpo técnico, yo tengo un pensamiento y ellos otro".