El Racing de Ferrol extrema los cuidados

Llega el DUX Internacional de Madrid en su mejor momento de la temporada al partido que lo enfrenta mañana al Racing. Cinco partidos sin conocer la derrota –los que acumula desde que perdió en casa frente al Rayo Majadahonda– han hecho que el cuadro de Villaviciosa de Odón, que durante gran parte del campeonato estuvo en la zona que condena al descenso de categoría, se encuentre ahora en la duodécima plaza. Además, se encuentra a solo tres puntos de un equipo ferrolano al que alcanzará si lo derrota en el encuentro que los enfrenta en el campo municipal de esta localidad.



Además, el grupo que dirige Alfredo Santaelena ha ganado sus dos últimos partidos –en ambos ha mantenido su puerta a cero–, lo que refleja que se encuentra en un gran momento. También lo indica el hecho de que es el segundo máximo goleador del grupo 1 cuando ejerce de local –ha anotado un total de 17 tantos–, lo que refleja su capacidad de adaptación a un escenario tan particular como es el de hierba sintética en el que juega de manera habitual. A cambio, las trece dianas que ha encajado en su feudo hablan de que no es demasiado seguro a la hora de resguardar su portería.



De todas maneras, el cuadro verde es consciente de las dificultades que le va a presentar el DUX Internacional durante el partido de mañana. De ahí que haya trabajado durante toda la semana en el terreno de juego de O Pote, en Maniños, para adaptarse lo antes posible al escenario en el que va a jugar. Será la primera ventaja para no verse sorprendido por su rival y, de esta manera, mantenerse en la zona que clasifica para el playoff de ascenso a Segunda, que es donde quiere estar al final de la presente temporada de competición.