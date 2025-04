El Racing de Ferrol, competitivo hasta el final

Apenas tiene margen de error el Racing en su lucha por mantenerse en Segunda. “Es muy, muy difícil salvarnos”, reconoce Brais Martínez al referirse a un equipo que se encuentra a quince puntos de la zona de permanencia cuando solo quedan 18 por ponerse en juego. Así que apunta que “lo que tenemos que hacer es centrarnos en competir todos los partidos, hacerlo lo mejor posible y dejar la mejor imagen que podamos. Hay que darle continuidad a las buenas sensaciones que hemos tenido”.



La última victoria sobre el Eldense ha supuesto un alivio para la plantilla. Después de once jornadas sin ganar, el futbolista vigués reconoce que “necesitábamos vencer y marcar un gol, ya que llevábamos mucho tiempo sin hacerlo”. Es un reflejo, como explica Brais Martínez, que “por X o Y las cosas no se dieron y cada vez empezaron a ir a peor. Entramos en un bucle y no terminamos de arrancar”. De ahí que espere que el cuadro verde cuaje un buen final de campeonato.

Necesidad

Empezando por el partido del lunes contra el Almería, un equipo que Brais Martínez cree que “esperaba que estuviera más arriba por la calidad individual de su platilla. Lo que pasa es que en ocasiones las cosas se dan así”. Y, contra la necesidad que siente ahora el cuadro indálico, por la parte racinguista se quiere aprovechar el subión del último triunfo. “Nos hacía falta. Esperemos darle continuidad”, dice.



A nivel personal, para Brais Martínez la temporada también ha sido complicada. “Ha sido de aprendizaje”, acierta a decir antes de explicar que todavía no hace planes de fututo. “Cuando sea hablaré con Carlos (Mouriz) o con quien sea. Aquí estoy muy contento, pero ahora me encuentro centrado en los partidos que quedan”, asegura el futbolista.