El Racing de Ferrol, ahora a por la racha buena

Ahora que el Racing ha puesto fin a su peor racha del campeonato, la que lo llevaba a encadenar once jornadas sin conocer la victoria, su intención es lograr otro registro destacado... pero esta vez en positivo. De ahí que el equipo ferrolano intenta enlazar más de dos victorias –que es donde está su récord en la campaña actual–, aunque seguramente eso no le permitirá eludir un descenso a Primera RFEF para el que no le basta solamente con ganar.



A quince puntos de los puestos de permanencia, cuando solo quedan 18 por ponerse en juego, la escuadra de la ciudad naval juega este lunes en Almería con la intención de sumar su segundo triunfo consecutivo. Es algo que solo ha hecho una vez en el presente campeonato, cuando derrotó primero al Elche en A Malata y la semana siguiente se impuso por la mínima al Cartagena. Los otros tres éxitos, sin embargo, llegaron de manera puntual durante el torneo.

Dificultad



El encuentro de este lunes contra el Almería parece especialmente complicado para que la escuadra de la ciudad naval pueda sumar los tres puntos. Primero porque el cuadro indálico dispone de la mayoritariamente considerada como mejor plantilla de la categoría. Además, el hecho de que se esté jugando su acceso a los playoffs de ascenso a Primera hace que la escuadra que dirige Rubi vaya a estar especialmente motivada para llevarse los tres puntos.



Sin embargo, el equipo ferrolano parece haberse quitado de encima la presión por pelear por el descenso –incluso el lunes podría estar virtualmente descendido cuando empiece su partido si el Zaragoza gana el día anterior–, lo que le hace jugar más suelto. De eso se quiere aprovechar la escuadra que dirige Alejandro Menéndez para, de esta manera, cuajar un buen tramo final de campeonato que maquille todo lo malo que está siendo esta temporada para los aficionados del cuadro verde. l