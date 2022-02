Racing-Extremadura: ¿Se jugará o no se jugará?

Oficialmente, Racing y Extremadura se enfrentan esta tarde –17.00 horas, A Malata– con motivo de la vigésimo quinta jornada liguera. Pero en realidad la disputa de este partido está en el aire. Muy en el aire. La huelga que la primera plantilla del club de Almendralejo viene de convocar hace que ninguno de sus futbolistas de la primera plantilla se subiese ayer el autobús oficial del club azulgrana, que debía trasladarlos a la ciudad naval. Así que, salvo que hoy de madrugada realicen el desplazamiento a la Ferrol –ya sea de manera particular u oficial– o lo hagan los futbolistas del filial o el equipo juvenil –en cuyo caso el encuentro no llegaría de disputarse por alineación indebida–, el enfrentamiento no va a tener lugar.





Encadenar su tercera victoria era el objetivo con el que el Racing iba a hacer frente a este partido. Ya sea en el terreno de juego o en los despachos, el equipo ferrolano pretende sumar tres puntos para acercarse a la zona que clasifica para el playoff de ascenso a Segunda. Así que la plantilla racinguista ha afrontado la semana con la normalidad de cualquier otra de competición, por lo que estará en perfectas condiciones para saltar al terreno de juego poco antes de la hora fijada para el comienzo del partido. A partir de ahí se verá si el cuadro verde tiene rival delante o si solo se entrenará.





Igual

La posibilidad de no competir no le resulta excesivamente perjudicial al equipo ferrolano, que aprovechará la circunstancia para seguir entrenando de cara a los tres partidos que disputará después en el plazo de ocho días –ante Deportivo, Rayo Majadahonda y Real Unión de Irun–. Serán tres partidos que pondrán a prueba las opciones del cuadro verde para acabar la liga regular entre los cinco primeros y, a partir de ahí, luchar por el ascenso.





La disputa o no del partido también permitirá recuperar a los dos jugadores que arrastran molestias físicas de diverso tipo –Quique Fornos y Pumar–. Aunque si algo ha demostrado el Racing es que la profundidad de su plantilla le da muchas opciones para opositar siempre a ganar.