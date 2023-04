El Racing, borrón y cuenta nueva

La derrota sufrida el domingo cortó una racha de once partidos sin perder del Racing, una trayectoria que lo ha llevado a asentarse en las posiciones de playoff. Pese a los errores de la primera hora de juego, un análisis más sosegado del enfrentamiento ante el Mérida permite constatar que lo esencial –es decir, la clasificación para las eliminatorias por subir a Segunda– apenas se ha visto afectado.



Así, el conjunto de Cristóbal Parralo se mantiene dentro, aun perdiendo una posición y cayendo a la cuarta, pero con una renta sobre el sexto clasificado –que ya no jugaría el playoff de ascenso– de siete puntos. Antes del choque ante el equipo extremeño, esa ventaja era de ocho y sobre el Córdoba; ahora, siete por encima del Linares. El Racing tiene además el comodín del partido suspendido precisamente contra el Córdoba, que se acabará de jugar el 3 de mayo.



“Non foi o noso mellor día, non estivemos ao noso nivel”, reconoció David Castro al término del encuentro en declaraciones a Radio Galega. El central, que vio la cuarta amonestación y que, por lo tanto, pasa a estar apercibido de sanción, no quiso tampoco mortificarse por el resultado adverso. “Hai que pasar páxina e traballar para mellorar”, apuntó no solo en relación al partido en su conjunto, sino también a la defensa en las jugadas a balón parado. De esa manera han llegado los cuatro últimos goles encajados por el equipo –el de Córdoba, el del San Fernando y los dos del Mérida–. “Hai que mellorar, por suposto, pero non podemos volvernos tolos”, insistió, “e temos que reaccionar ben agora e preparar a semana”, que de-sembocará el domingo con el derbi ante el Deportivo. “Non é un partido máis por todo o que ten detrás”, reconoció, aunque quiso destacar que, como el resto, son tres puntos en juego, ni más ni menos que los del Mérida o los del Sanse.