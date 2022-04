El Racing acaricia la meta

Racing 1-0 Talavera





Cada vez más cerca tiene el Racing la clasificación para el playoff de ascenso a Segunda. La victoria que logró sobre el Talavera (1-0), gracias a un gol de penalti de Joselu, lo mantiene en la tercera posición y amplía a nueve puntos –con doce por jugarse– la ventaja que lo separa de la zona que ya no da acceso a la fase que permite dar el salto al fútbol profesional. Así que en breve espera el cuadro verde asegurar su presencia entre los mejores, los que se jugarán dentro de unas semanas la posibilidad de conseguir el soñado ascenso.





Sirvieron los primeros minutos para comprobar que tampoco este partido iba a ser fácil. Aunque fue el Racing el que tomó el control del partido a través de la posesión de la pelota, enfrente se topó con un rival que decidió presionar su salida del balón y, aunque no llegó a crear peligro, sí incomodó bastante el desarrollo del juego del equipo ferrolano. De ahí que las ocasiones racinguistas fuesen más bien escasas –de hecho solo se cuenta la de Fran Manzanara, que envió fuera desde la frontal una pelota que había quedado suelta tras el rechace de una jugada a balón parado– .





El juego se fue inclinando hacia el campo visitante con el paso de los minutos. Así llegaron varias internadas de Heber Pena por la izquierda pero, sobre todo, el cabezazo de David Castro, tras una acción a balón parado, que el portero Edu Sousa impidió con su estirada que se convirtiese en el gol que abriese el marcador. Escaso bagaje para que el equipo ferrolano llegase al descanso en ventaja, sino que en realidad todo quedaba por resolver para la segunda parte.





Complicación

Salió el Racing a la segunda parte decidido a decantar el partido a su favor lo antes posible, pero lo que en realidad se encontró fue un golpe que puso en entredicho sus intenciones. Ni diez minutos se habían jugador cuando el equipo ferrolano se quedó en inferioridad numérica por la expulsión de Heber Pena, que vio su segunda amarilla tras un salto con un rival. Y eso comprometió las opciones de ganar de la escuadra de la ciudad naval.





Esa situación, de hecho, redujo la intensidad del dominio del Racing, que trató de mantenerse bien guardado en su parcela defensiva –algo que consiguió, puesto que su rival apenas fue capaz de generarle peligro– para buscar su ocasión en alguna acción esporádica. Esta llegó cuando el preparador racingista estaba a punto de dar entrada a David Rodríguez y Del Pozo para aumentar su presencia ofensiva con una aparición de Alayeto por la izquierda que fue cortada en falta cuando el futbolista navarro acababa de entrar en el área. El penalti, convertido por Joselu, puso en ventaja a la escuadra local, pero con mucho por jugarse aún.





Pero los veinte minutos que faltaban, al contrario de lo que pudiera parecer, no fueron los de más sufrimiento para el Racing. Así, el Talavera no fue capaz de crearle ni una sola ocasión de gol y, por contra, el cuadro verde pudo aumentar su renta mediante la ocasión de la que dispuso Luis Chacón. Pero en realidad no hizo falta, porque el conjunto ferrolano –al que volvió Yeferson Quintana para apuntalar su línea defensiva– ya tenía el encuentro controlado y solo le hizo falta dejar que los minutos pasasen para sellar la victoria y los tres puntos.