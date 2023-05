Quique Fornos: “Si hacemos las cosas como hasta ahora todo va a salir bien”

Llegó Quique Fornos (As Pontes, 1997) al Racing cuando el equipo ferrolano estaba en Tercera y a los pocos meses participó en el ascenso a Segunda B logrado en Jaén. Dos temporadas después colaboró en la clasificación del equipo ferrolano para Primera RFEF y otros dos cursos más tarde está a un paso de dar el salto al fútbol profesional. El defensa de la villa minera pretende seguir dando pasos adelante en un club en el que ha echado raíces y en el que quiere seguir creciendo de forma paralela a lo que hace la entidad.

¿Cuenta las horas para que llegue la cita ante el Celta B?

Lo que se intenta es que esta sea una semana más, hacer lo de siempre y abstraerse de todo el revuelo que hay en el entorno. Pero tenemos que ser positivos y creer que si hacemo las cosas como hasta ahora todo va a salir bien.

¿Aislarse por completo del entorno es imposible?

Sí... pero al principio de temporada todos habríamos firmado estar en esta situación. Estamos muy cerca de conseguir el ascenso, pero hay que intentar darle normalidad a todo.

Como dice la canción, ¿perder es lo normal en Ferrol?

¡Por supuesto que no! Tenemos una gran oportunidad que tenemos que aprovechar. Podemos hacer feliz a mucha gente, algo que hoy en día no es fácil, y ojalá las cosas salgan bien para la ciudad, para la afición, para los jugadores... Es importante para todos.

¿Depender de uno mismo es clave para alcanzar la meta?

Sí, sí, sí. De este grupo, 19 equipos se cambiarían por nosotros... y 19 del otro también. Depender de ti mismo te hace no estar pendiente de nada que no seas tú mismo.

¿Que el Celta B se juegue la clasificación para el playoff lo convierte en más peligroso?

Un filial siempre es capaz de lo mejor y de lo peor. Si lo pienso fríamente no elegiría que venga más o menos presionado, porque jugarse algo les puede generar nervios... Sea como sea, lo importante es que jugamos en casa, donde somos muy fuertes, y si seguimos en esta línea lo vamos a lograr.

¿Qué es lo que hace que el Racing merezca ganar la liga?

Sus señas de identidad. Da igual la situación en la que se encuentre, los palos que nos vengan en forma de lesiones, las dificultades que se plantean... que el equipo siempre estuvo a la altura, siempre dio la cara, siempre siguió el mismo plan. Eso es de alabar, porque andar dando tumbos no sirve de nada y la estabilidad que nos transmite el club y la confianza que tenemos unos en los otros es primordial. Somos una familia increíble.

¿El grupo de esta temporada ha sido incluso mejor que el que había el curso pasado?

Son dos campañas increíbles, en los que se juntaron buenos jugadores con buenas personas y eso hace que el equipo crezca y que los jugadores, individual y colectivamenta, también, y eso siempre ayuda.

Este puede ser otro ascenso en su currículum en el club...

Lo primero es pensar en este partido. Podemos seguir escalando, no ponernos techo, pero lo importante es el encuentro ante el Celta B. No hay que pensar que ya estamos en Segunda porque nos espera un partido muy difícil ante un rival que también se juega mucho. No hay que vender la piel del oso antes de cazarlo porque te puedes llevar un gran chasco.

¿Qué valoración hace de su etapa en el Racing?

Estoy muy contento, porque desde que llegué me han tratado genial, lo mismo que la afición, el club... Solo tengo palabras de agradecimiento hacia un Racing que está creciendo, yo estoy creciendo con él y eso para mí es un orgullo. Ojalá sigan las buenas noticias, porque lo son para todos.