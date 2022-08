Preparados para el debut

Con ganas de empezar. Así está el vestuario racinguista a menos de tres días para su debut en liga ante el Rayo Majadahonda. Un mes y medio después de iniciar el trabajo de preparación, el equipo ferrolano quiere que empiece lo importante.



“Chegamos nas mellores condicións posibles para estar a estas alturas”, señalaba ayer el capitán Joselu, que subrayó, además de la motivación para “seguir na mesma liña na que rematamos a tempada pasada”, la “adaptación” de los fichajes. “Por riba de todo son boas persoas e creo que iso é algo que está facendo moi ben o clube: mirar, á parte do aspecto futbolístico, o persoal”. “Somos unha familia e niso temos responsabilidade os que levamos máis tempo aquí”, añadió antes de insistir en que “a forza está no grupo, sempre”.



Empezar bien, mejorar el arranque de la campaña pasada, es prioritario, aunque el delantero de Ribeira tiene claro que “é moi difícil manter un nivel alto durante tantos meses” y que mejorar el balance de la primera temporada en la categoría no será fácil. “Pero traballamos con esa idea”, señaló.



El capitán afirma que el equipo que se ha confeccionado, y que mantiene muchas de las piezas de la campaña anterior, es “moi bo e a xente que veu é importante. O nivel é moi alto, como o foi o ano pasado, pero creo que este ano se deu un pequeno paso cara adiante”.

El rival

El Rayo Majadahonda fue uno de los mejores equipos de la temporada pasada. Fue cuarto en la liga regular y, por lo tanto, disputó también el playoff de ascenso, pero cayó ante el Albacete.



“O ano pasado”, recuerda Pumar, “xogou un fútbol combinativo e púxonos en problemas”, aunque el balance a favor de la escuadra ferrolana fue satisfactorio: seis puntos en los dos partidos que los enfrentó. Ahora, el lateral cree que la llegada de sus excompañeros David Rodríguez e Íñigo Alayeto ha “reforzado” ese potencial. “Terán ganas de gañarnos”, asegura, “pero nós a eles tamén”.



Sobre el favorito para ser campeón, tanto Pumar como Joselu apuntan que no lo hay. “A experiencia dinos iso: quen parecía selo, non o foi”, dice antes de insistir en que, más que mirar hacia fuera, “temos que centrarnos no noso”. En ese sentido, Pumar destaca que el club está dando pasos hacia adelante en su estructura y en su profesionalización. “Nós notámolo moito no día a día, nos adestramentos, na preparación... Son moitos pequenos detalles que axudan e que fan que o noso labor sexa moito máis cómodo e doado”.



Ese avance se aprecia también en el apoyo social. Con más de 2.000 abonados, Joselu y Pumar están convencidos de que su aliento será “vital” para lograr unos objetivos que comenzarán a perseguirse el sábado en el Cerro del Espino desde las 21.30 horas.