El pontés Miguel Alvariño, de medalla en medalla

Solo la llegada de los todopoderosos coreanos impidió que el pontés Miguel Alvariño hiciese frente, de nuevo, a la pelea por el oro en una nueva Copa del Mundo, una prueba que durante la pasada semana tuvo lugar, precisamente, en Corea, concretamente en Gwangju.



Alvariño era el único de los clasificados para la final a cuatro que conseguía repetir presencia en esta recta final, ya que cabe recordar que el de la villa llegaba a esta cita como ganador de la competición inaugural de este trofeo, la que hace un mes tuvo lugar en Antalya. Un presencia entre los mejores que una vez más tuvo premio para el del Club Sílex. Y si bien en esta ocasión no fue el oro, la tercera posición firmada por el de As Pontes tuvo prácticamente el mismo sabor merced a lo complicado de la competición coreana que ayer vivió su última jornada.



Alvariño dirimió la primera de las semifinales de arco recurvo, en la que tuvo como adversario al anfitrión Lee Woo Seok, que llegaba a este choque tras ganar la ronda de cuartos en el desempate ante el japonés Kuwae, mientras que el de la villa hacía lo propio en su choque ante el doble campeón olímpico Deok Je Kim. No pudo el pontés batir en esta ocasión al coreano, a pesar de que comenzó poniéndose por delante en el marcador con un 28-27. El local rápidamente le dio la vuelta a este resultado para hacerse con el 2-4. Con un empate posterior (29-29), Alvariño mantuvo viva esta eliminatoria hasta el final, aunque en esta ocasión no pudo repetir presencia en la final.











Por el bronce





El de As Pontes sí que repitió en el podio, subiéndose al tercer cajón, tras ganar en el choque por el bronce a un Van der Ven que había sido derrotado previamente por otro coreano, el a la postre ganador Deok Je Kim. En esta contienda, el Alvariño demostró estar con un nivel por encima de su adversario, al que solo le “dejó” ganar un set, y por un ajustado 26-27. Con el 6-2 final en el electrónico, el tirador del Sílex sigue aumentando un botín que esta campaña se presenta muy suculento. “Estar en un campo de finales me regala una sensación especial”, señalaba Alvariño al término de la competición, “me hace ser realmente muy feliz. Tener la oportunidad de disfrutar de esta sensación en las dos primeras Copas del Mundo me da toda la fuerza y motivación para seguir entrenando de cara a las próximas competiciones”.



Y esta será en pocos días, concretamente a principios de junio, con la presencia tanto de Alvariño como de Daniel Castro en la selección que tomará parte en el Campeonato de Europa de Munich, en Alemania.



Y si bien el bronce fue la guinda a otra gran competición –en que, cabe recordar, el equipo masculino de recurvo con los ponteses y Acha fue también tercero–, el de As Pontes inició la jornada intentando dar el salto desde la cuarta plaza en la que acabó en Turquía en la competición mixta por formaciones. Con Elia Canales de nuevo como pareja, el equipo estatal cayó en su primer choque, en octavos de final, ante México por 6-2.