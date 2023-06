A pola primeira Copa

A nosa afección sempre foi forte, no noso campo apreta moito, pero nestas dúas últimas tempadas enganchouse máis xente a ver os partidos. Ademais, sempre animan e o certo é que teñen moita ilusión por conseguir esta Copa. E iso a nós dános un plus.

Si, é a primeira na historia do club e tanto o equipo como a xente do pobo está moi ilusionada. Ímolo vivir como o que é, porque para nós estar aquí é un premio á tempada que fixemos, con altibaixos, si, pero completando un torneo de Copa moi bo, no que eliminamos a tres equipos de Primeira, o que demostra que tamén fixemos cousas ben.

Dos 7 aos 14 anos durou a primeira etapa de Javi Rodríguez no Cebarca e agora, con 29, vive a segunda, que principiou con 21. Esa identificación co club dálle a esta final unha transcendencia enorme.