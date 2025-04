Pol Cuairan, entrenador de O Parrulo Ferrol: “Estoy orgulloso del trabajo de todo el equipo”

Ya han pasado más de 24 horas desde que O Parrulo Ferrol cayese en casa contra el líder, el Real Betis, después de hacer un gran partido, pero que se escapó por pequeños detalles, y sigue doliendo tanto a los jugadores como al cuerpo técnico. Todos pensaban que podían ganar y a punto estuvieron, pero la fortuna tenía otros planes.



“Estoy más que orgulloso del partido del equipo. Creo que el Betis, que ahora es el líder, tiene un equipazo. Tiene una plantilla de Primera División, con un buen presupuesto y una gran infraestructura. Nosotros estamos intentado equipararnos a ellos. Para mí, jugar un partido de tú a tú contra este Betis y ponerle contra las cuerdas con ese 4-1 es de enhorabuena”, comentó Pol Cuairan, segundo entrenador del equipo –ayer ejerció de principal por el partido de sanción de Gerard Casas–, al término del encuentro.



Y es que no es para menos. Sus jugadores se vaciaron. Lo dieron todo para sumar los tres puntos, pero una inesperada lesión, que a priori podría parecer inofensiva, iba a cambiar por completo la dinámica del encuentro. “Tengo la duda de que si no se hubiese lesionado Starna, si hubiesen incorporado a Ferreyra de portero-jugador”, comentó el catalán a la vez que señaló que “me quedo que en el cuatro contra cuatro íbamos 4-1. Se les lesiona Starna, salen con Ferreyra, lo hacen muy bien y nos empatan”, apuntó.



De igual manera, se lamentó de que la fortuna no le fuese propicia, ya que por la mañana Iván Rumbo, el capitán del equipo, estaba con vértigo y no pudo jugar. “Tuvimos un poquito de hándicap porque tenemos un jugador, Rumbo, que defiende muy bien el portero-jugador y no pudo jugar a última hora. Además, también tuvimos un tiro de Domi con 4-2 desde el medio campo que da en el palo y si hubiese entrado podría haber sido otra cosa. Aun así, no soy partidario de pensar que el deporte es suerte, pero si que es cierto que esa pizquita ayuda. Ya no quiero pensar en lo fallado, sino en el siguiente partido”, apuntó el preparador.



De igual manera, otros factores que también influyeron mucho a la hora de defender las incorporaciones de Ferreyra fueron la carga de minutos de Nico Rosa y Rubén Orzáez, dos de los especialistas en estas acciones. A eso, se le sumó la expulsión de Víctor Montes, algo que no comparte.



“Para mí es un poco dudosa la roja a Montes. He hablado con los árbitros y desde mi punto de vista no puede ser la misma sanción a un jugador que va a parar un contraataque y que le puede hacer daño, que en una tangana haya un empujón. A partir de aquí felicitar a mis jugadores y el sábado que viene ir a Ibiza a por conseguir tres puntos más”, finalizó Pol Cuairan.