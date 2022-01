Plato fuerte para iniciar el tramo final

Empieza la segunda vuelta del campeonato liguero y para el Racing lo hace con un duelo de altura, el que lo enfrenta a su homónimo de Santander esta noche –21.00 horas, El Sardinero–. El equipo ferrolano visita al segundo clasificado en un partido que ejerce de test para comprobar si está en condiciones de competir contra los más importantes del grupo 1. El resultado que obtenga, pero sobre todo la manera en la que se comporte, ayudará a comprobar si tiene el nivel de pelear por meterse entre los escogidos al final de la liga regular.



Salió el equipo ferrolano de la zona que clasifica para el playoff de ascenso con la derrota que sufrió el pasado domingo frente a la UD Logroñés. Ahora está a dos puntos de distancia de los puestos deseados, así que espera ganar esta noche para volver a la zona de honor o, por lo menos, no perder distancia con ella. Además, con el inicio de la segunda vuelta se pone también en juego el punto extra que supone el “average”, así que si esta noche es capaz de ganar no solo reducirá su desventaja con la escuadra santanderina de ocho a cinco puntos, sino que habrá ganado el desempate particular en caso de que ambos acaben la liga regular igualados.









Será este el segundo de los tres partidos que el cuadro verde va a disputar en el plazo de siete días. Y, aunque su intención es tomarse cada uno de ellos de manera individualizada, resulta inevitable mirarlos en conjunto por el poco tiempo de recuperación que hay entre uno y otro y también por el nivel de los rivales, candidatos todos ellos a luchar por dar el salto –retorno en todos los casos– al fútbol profesional español. Porque no es solo lo que el Racing sume, sino lo que sus rivales dejen de sumar en la luchar por acabar en la zona noble de la clasificación.



Si ya en el partido del pasado domingo algunos titulares habituales –Kevin Presa, Joselu o David Rodríguez– empezaron el partido en el banquillo para preservar su estado físico, en el de hoy puede parecer algo parecido. Sin embargo, sin más baja que la de larga duración de Pep Caballé, la plantilla racinguista espera demostrar la profundidad que tiene para que, sea quien sea el que salga al terreno de juego, el rendimiento no se resienta. Será la manera de estar más cerca de sacar algo positivo de este enfrentamiento.