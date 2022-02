La plantilla del Extremadura anuncia hoy si finalmente juega en Ferrol

La plantilla del Racing continúa preparando el partido de la vigésimo quinta jornada de liga en el grupo I de Primera RFEF –fijado para el sábado a las 17.00 horas en A Malata– con la incertidumbre de saber si finalmente el Extremadura UD viajará a Ferrol.



Los jugadores del conjunto de Almendralejo habría decidido convocar una huelga –aunque no consta oficialmente y no se cumplirían los plazos, que exigen una antelación de cinco días–, según avanzó ayer Extremadura Deportes, que afectaría al encuentro del sábado en A Malata. La plantilla dará más detalles este mediodía en el transcurso de una rueda de prensa en la que los futbolistas del cuadro extremeño estarán acompañados por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).



En la comparecencia, prevista para las 12.30 horas, el sindicato estará representado por su secretario general, Diego Rivas, y por el codirector de la asesoría jurídica, Ángel Rodríguez. La convocatoria de la AFE es clara y señala que la primera plantilla del Extremadura valorará la situación que atraviesa desde hace ya muchos meses y comunicará “las decisiones a adoptar” ante “la grave situación que vive el club, los reiterados impagos y las pésimas condiciones en las que deben desarrollar su profesión desde hace tiempo”.



La rueda de prensa coincide además con la expiración del plazo dado al club de Almendralejo para presentar un recurso de apelación contra el proceso de liquidación ante la Audiencia Provincial. Según el mismo medio de comunicación, la entidad no ha decidido aún si lo presentará, aunque podría hacerlo pese a no haber llegado la inversión que permitiría sanear la delicada situación económica.









“Merecen respeto”





Mientras, su rival, el Racing, continúa preparando el encuentro, pese a que aumentan las probabilidades de que finalmente no se dispute. El delantero David Rodríguez se refirió ayer a la situación del conjunto extremeño. “Ojalá se juegue”, aseguró, “porque eso significaría que el club sigue vivo y por los compañeros, que merecen todo nuestro apoyo y respeto”.



El punta manchego reconoce que la crisis “no se debería de haber dado; si se quiere una liga profesional y cosas como esta perjudican no solo la imagen de la liga, sino también la de un club como el Extremadura que tiene una historia detrás y la de la ciudad”.



No obstante, Rodríguez recuerda que la solución a esos problemas “no nos corresponde a nosotros; a nosotros lo que nos corresponde es prepararnos de aquí al sábado” para “llegar en las mejores condiciones para intentar ganar el partido”, un encuentro que, si finalmente se disputa, es clave para que el cuadro verde pueda seguir acercándose a la zona de playoff, que ahora mismo tiene a cuatro puntos y con un partido menos, que se disputará el 8 de marzo ante el Rayo Majadahonda. Pese a la importancia del choque, el delantero rechaza que haya más presión por ganar que cualquier otro partido. “Afrontamos la semana como una más”, recordó, “con la intención de volver a ganar en casa para acercarnos a los puestos de arriba antes de una semana en la que jugaremos tres partidos muy complicados”.









Aprendizaje





Tanto David Rodríguez como Joan Salvà también se refirieron al desarrollo de los dos últimos partidos, en los que el Racing tuvo que remontar un tanto inicial en contra para poder llevarse todos los puntos en juego. “Esto también nos sirve para ganar confianza y para ser conscientes de que le podemos dar la vuelta a cualquier partido”, señaló el punta. “En una liga tan igualada”, añadió, “la fuerza mental del grupo es clave y que le hayamos dado la vuelta a dos partidos es para valorar porque”, apuntó, “es propia de un equipo que quiere estar arriba”. Con todo, reconoció que el grupo debe corregir esa circunstancia –encajar primero– porque “no va a ser fácil remontar todos los partidos”.



El meta balear también prefiere ver el vaso medio lleno. “Es cierto”, admitió, “que en enero tuvimos una racha no tan positiva, pero el equipo siempre intenta trabajar y enfocarlo con alegría aunque no acompañen los resultados”.



Sobre su situación individual –es el tercer portero–, Salvà incidió una vez más en que la actitud y el trabajo son "siempre iguales, sea cual sea el rival", y explicó que tanto él como el resto de compañeros que están disfrutando de menos minutos en los partidos realizan trabajo complementario por las tardes “para estar preparados cuando nos llegue la oportunidad”.