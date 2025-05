Con pie y medio para cumplir sus objetivos en Primera División

Ría Ferrol y Atletismo Narón llegan a la segunda, y última, cita de la Liga Nacional de clubes en Primera División con el sabor del trabajo bien hecho tras una buena primera jornada en la que dieron un buen zarpazo para lograr sus objetivos.



La entidad de la ciudad naval se desplaza para competir el domingo en Durango. Y lo hace tras conseguir de manera más o menos holgada la primera posición en su debut y con la clara intención de volver a hacerlo en la segunda. “Vamos mejor y desde luego con la moral muy alta”, señala el técnico de la entidad ferrolana Marcelino Crespo. El anfitrión Bidezabal Durango, Lleida Unió Atlètica y Bahía Algeciras serán sus rivales en esta nuevo cuadrangular en el que las rojinegras quieren sellar su pase para pelear por el regreso a División de Honor.

A repetir y asegurar

Por su parte, y a superando con nota todos los inconvenientes encontrados en el camino para ocupar la segunda posición el pasado mes de abril, el ­Atletismo Narón será, en esta ocasión, el que no tenga que realizar un largo desplazamiento. Le toca a los naroneses ir a Pontevedra –que acogió la primera jornada femenina, con la presencia del Ría– y lo hace con algunas bajas.

Si bien esta campaña la entidad naronesa cuenta con “máis fondo de armario” como relata su integrante Manuel Polo que, además, volverá a compartir pista con su pupilo Antón Díaz en la cita de marcha. Una primera u otra segunda plaza darían ya la permanencia a los locales.

Gallego: Los más jóvenes atletas locales, en Elviña

Las pistas universitarias de Elviña cierran este fin de semana un completo mes de mayo en el que el Campeonato Gallego sub 10 y sub 12 pondrán el broche a unas semanas en las que las actuaciones locales han sido muy destacadas. En esta ocasión, Ría Ferrol, Atletismo Narón, Ferrol Atletismo, Olympo de As Pontes entrarán en liza en estas citas autonómicas que se disputarán en su totalidad mañana. Por la mañana será el turno para los más jóvenes deportistas, a partir de las 10.00 horas, y ya por la tarde harán lo propios los inscritos en sub 12.