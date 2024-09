Pesca insuficiente en las aguas del Nuevo Mirandilla

La corriente amarilla se llevó, durante muchos minutos, por delante una nave verde que tuvo que volver a lidiar con nuevos imprevistos, que en tierras gaditanas fue el tempranero cambio de Brais Martínez por problemas musculares en el minuto 15. Hasta ese momento, el asimismo prematuro saque de esquina tras una jugada de Dorrio y Chiki se quedó en espejismo en un Nuevo Mirandilla que se convirtió en desierto para los jugadores de Cristóbal Parralo, al menos en esta primera mitad.



El Cádiz avisó de su potencial desde el minuto uno, y empujó al Racing a su campo. De hecho, desde el citado saque de esquina, los ferrolanos tardaron casi media hora en volver a visitar las tierras de David Gil. Mientras, los amarillos insistían una y otra vez, especialmente por la banda derecha, convirtiendo estos pases laterales en auténticas apneas racinguistas.

Y cuando todavía no se habían cumplido los primeros 20 minutos Puric demostró que si su carrera defensiva no termina de cuajar puede comenzar una bajo palos de fútbol sala. El serbio metió un pie salvador tras un tiro de Alcaraz con el que se oyó resquebrajarse un poco al conjunto racinguista. Un acoso cadista que siguió con una carrera de Brian y un pase al que no llegó Chris Ramos, afortunadamente con poco protagonismo en este inicio.



El Cádiz hacía su juego y el Racing entraba en él, sin poder, o sin saber, sacar el suyo en el Nuevo Mirandilla. Y así, el grupo de López creó una nueva ocasión pasando de la que podría haber sido una gran contra racinguista a una llegada amarilla con tiro de Iza que ahora sí despejó el verdadero meta, Jesus Ruiz, cuando ni siquiera se había llegado a la media hora de juego. Sobrino tuvo la más clara para los suyos en una recta final en la que el agua al cuello pareció despertar a los de Parralo.

El Racing, al menos, quiso morir matando en esta primera mitad y en el 37 la “torre” Puric, que tanto evita un gol como casi fabrica uno, no llegó a acertar en el remate, contando posteriormente Bebé y Álvaro Gimenéz oportunidad en los rechaces, y todo tras un robo racinguista. El Cádiz, por su parte, también quería noquear a los verdes antes del descanso, pero tanto las últimas brazadas locales como visitantes no sirvieron en esta ocasión para llegar a la orilla del gol.

Actitud acertada, tiros errados

De nuevo, el paso por los vestuarios le sirvió para pensar al Racing que, a pesar de que Jesús Ruiz tuvo que salvar un remate de Chris Ramos que casi se cantaba como gol, se plantó en esta segunda mitad con otra actitud y aumentando visiblemente la posesión del balón.



El saber qué hacer con la pelota le proporcionó a los verdes una clara ocasión con Bebé que asimismo se “inventó” un peligroso lanzamiento, muy escorado, al que no llegó un Álvaro Sanz que había iniciado la jugada –continuada por el otro Álvaro, Giménez–. El Racing ponía por primera vez a prueba la defensa cadista en serio, un conjunto gaditano que, al igual que la nave verde en la primera parte, vio cómo uno de sus revulsivos arriba, Brian, se tenía que retirar por lesión en el minuto 56, entrando tres minutos después su compañero Alarcón, al mismo tiempo que San Emeterio cedió su lugar a Ontiveros.



Este cambio de fichas no inquietó a un Racing en el que minuto a minuto se ve a Bebé armando la pierna, a la espera de enganchar el tiro certero. No fue tampoco en este su segundo encuentro, si bien siguió haciendo más pruebas. Primero con un remate de cabeza en cuyo salto se desequilibra y no lo puede hacer de manera cómoda y, segundo, protagonizando la ocasión verde más clara y, en el minuto 67, la primera entre los tres palos de los de Parralo.

El caboverdiano lanzó una falta desde fuera del área cuya potencia hizo que el meta amarillo tuviese que despejar la pelota con los puños. El Cádiz intentó entonces calmar las aguas de un partido que se le estaba escapando, al menos en lo que a control se refería, que no en ocasiones. Cadistas y ferrolanos quemaron sus últimas naves –los de Parralo con Álex López y Jauregi ya en el campo por Bebé y Álvaro–, con Álvaro Sanz creando un gran pase al recién llegado Álex, el fuerte tiro del ferrolano se va por alto, justo al contrario que las aspiraciones a corto plazo de un Racing que volvió a demostrar la solidez de su defensa –que también funciona en ataque– y la soledad de su delantera. Un punto de calma insuficiente, que prolonga la innecesaria emoción por la llegada de la primera victoria.

Cádiz FC: David Gil, Fali, Alcaraz (Mwepu, min. 70), Chust, San Emeterio (Ontiveros, min. 59), Sobrino (Álex, min. 84), Brian (Alarcón, min. 59), Chris Ramos, Escalante, Matos e Iza.



Banquillo: J. A. Caro, Ángel Pérez (porteros suplentes), Zaldúa, Álex, Kouame, Kovacevic, Mwepu, Alarcón, Ontiveros, Glauder y Julio Cabrera.



Racing Club Ferrol: Jesús Ruiz, Delmás, Puric, Naldo, Álvaro Sanz, Chiki (Gelardo, min. 72), Señé, Bebé (Álex López, min. 84), Dorrio, Brais Martínez (Moi Delgado, min. 15) y Álvaro Giménez (Eneko Jauregi, min. 84).



Banquillo: Bernad, Yoel (porteros suplentes), Rober Correa, Álex López, Jauregui, Nacho, Gelardo, Manzanara, Manu Vallejo, Moi Delgado y David Carballo.



Árbitro: González Esteban (colegio vasco).

Asistentes: Pérez de Colosia (colegio vasco) y Molén Cuenca (colegio valenciano).

Cuarto árbitro: Sánchez Sánchez (colegio extremeño).

Tarjetas amarillas: Cádiz FC: Alcaraz, San Emeterio Racing CF: Puric, Chiki y Rober Correa.