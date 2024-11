Victorias para el Grupo Bazán y el Círculo Ferrolano en una nueva cita sub 2.400

El XXII Torneo Sub 2.400 celebrado en el local del Grupo Bazán el pasado fin de semana tuvo por campeón al visitante herculino Jorge Rodríguez, que obtuvo cuatro puntos en cinco rondas de juego. Se alzaba con la victoria por ajustado desempate con los otros dos ocupantes del podio general, Ángel Ceregido y Martín Arzúa, segundo y tercero, respectivamente.



Este último jugador, integrante del Círculo Ferrolano de ajedrez, fue a su vez el mejor entre los aspirantes sub 18. Por otro lado, cuarto en la clasificación global, el local Juan Rodríguez, del Grupo Bazán, fue líder veterano en el ranking. En las distintas categorías de base –de sub 16 a sub 10– esta distinción fue otorgada a jóvenes jugadores de clubes de A Coruña, Santiago de Compostela y Málaga.