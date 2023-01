Pendo: “Es una temporada de cambio pero sin renunciar a nada”

Poco menos de cinco meses después de decir adiós a su plaza en la elite del remo nacional, la Eusko Label Liga, la “Santa Olalla” se prepara para el que será su regreso a la Liga A autonómica. Un trabajo que, un año más, y ya suma tres, estará dirigido por José Manuel Peláez, Pendo, que apostó por quedarse en la entidad de la villa, “en la que estoy muy a gusto”. Una decisión a la que ayudó, contrariamente, la pérdida de categoría, ya que tras dos exigentes campañas en la ACT, “hacer frente a un proyecto en la Liga Galega era más apetecible”, especialmente de cara a compaginar remo, trabajo y familia.



La tripulación aresana inició su preparación para una campaña, y una categoría, a la que, sin duda, llegan con el luminoso de favoritos, a mediados de octubre. Y lo hizo con bastantes cambios en sus filas, fruto, como es lógico, del consecuente cambio de competición. Los remeros “foráneos” han optado, en muchos casos, por cambios de entidad, otros han dejado la disciplina, algunos han llegado al club aresano... como apunta Pendo, señalando que “el grupo local se mantiene”, en lo que se puede definir como “una temporada de transición o de reestructuración”.

Cantera

Dar cabida a los remeros canteranos locales es uno de los principales objetivos de este ejercicio en la Liga A, si bien, el técnico también matiza que “se trata de un proyecto que puede tener continuidad, pero al mismo tiempo no renunciamos a nada, a ganar la liga”.



Y es que, precisamente, su condición de recién descendido de la Eusko Label coloca a la “Santa Olalla” como uno de los nombres que, a priori, luchará tanto por el título liguero como por el regreso a la ACT. Si bien, cruzar esta última meta no está en los planes inmediatos de la entidad aresana presidida por Germán Sánchez, señalando asimismo Pendo que iniciar la competición con esa vitola de favorito no corresponde con la situación real, ya que “el nivel no es el mismo” que en la campaña anterior. El grupo de la villa ha estado trabajando en estos últimos meses especialmente en su remada, ya que, precisamente, en el ejercicio pasado “esta no fue como queríamos”.

Bueu

El avance de este trabajo lo podrán comprobar los de Pendo, precisamente, este fin de semana, con su participación en la séptima edición del Memorial Pepe O Ruso-Regata Contrarreloxo Vila de Bueu, el domingo a las 11.30 horas. Una prueba para ir dando forma a este nuevo proyecto, que espera el técnico se encuentre en su momento óptimo para la disputa de la liga.

Liga Galega Mugardos y A Cabana unen fuerzas también en la Liga B

Ares, Remo Narón y dos tripulaciones conjuntas de Mugardos y A Cabana Ferrol son, a día de hoy, las traineras de la comarca que el próximo junio iniciarán su participación en las diferentes ligas autonómicas. La Asociación Liga Noroeste-Liga Galega de Traiñeiras dio a conocer la lista de aquellas entidades que realizaron el primero de los pagos de la cuota de socio, una preinscripción que secundaron un total de 25 equipos, entre los que se encuentran los cuatro locales. Así, Ares y Narón formarán en la máxima categoría, Liga A, los primeros recién llegados de la ACT y los segundos tras su gran debut en la categoría el pasado año.



Mientras, Mugardos y A Cabana vuelven a unir fuerzas en la competición femenina, en una apuesta a medio plazo de estas entidades de cara a sumar triunfos y pelear por el título de liga. Un vínculo que en esta campaña también llevarán a cabo sus remeros en la Liga B. Si el pasado año los que entraron en liza fueron los mugardeses –con la presencia de dos remeros ferrolanos–, en esta la imposibilidad de conformar trainera de manera separada ha forjado esta nueva unión.