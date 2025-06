Pedro Osorio López, atleta ferrolano: “Ahora quiero disfrutar del momento, hubo mucho trabajo para llegar aquí”

“¡Grande titán! A seguir”. Así felicitaba el olímpico de Viveiro Adrián Ben al ferrolano Pedro Osorio –Gimnástica de Pontevedra–, de 25 años, tras dejar con la boca abierta al público asistente en el trofeo pontevedrés celebrado en el CGTD. Y es que el deportista local rompió su marca personal de 800 metros en más de dos segundos y se postuló como claro candidato a estar en el próximo Campeonato del Mundo de Tokio, rozando, con su 1:45.62, la mínima establecida por la Federación Española. En plena época de exámenes, Osorio puede ya, mucho más tranquilo, enfocarse en la convalidación de una Ingeniería Informática que cursó en Estados Unidos.

¿Cuénteme, por favor, cómo fue ese miércoles? Un día que pasó de una tarde normal a historia del atletismo gallego

Estaba confiado, en el sentido de que estaba muy bien de forma, por los entrenamientos y por como me estaba sintiendo en las competiciones anteriores. Venía de hacer marca personal –en Huesca–, haciendo la carrera yo solo desde el principio, con mucho viento. Me sentí que para bajar la marca de 1:46 podía hacerlo casi seguro con unas condiciones decentes. Esa fue la idea del miércoles. Vi que hacía muy buen día. Me sentía con fuerzas, confiado, probé a arriesgar y tirar hasta el final con todo lo que tenía y llegué bien y al final vi la marca y era 1:45. Supercontento.

¿Qué sintió cuando cruzó la meta y vio el tiempo?

Aún tardé un rato en darme cuenta del tiempo, porque había gente hablando... Tardé cinco minutos, y cuando me di cuenta, pues muchísima alegría. Ahora lo que más quiero es disfrutar el momento porque hubo mucho trabajo para llegar hasta aquí. No suelo pensar en a partir de aquí voy a hacer esto o lo otro. Sólo quiero parar un poco, disfrutar y luego ya pensar otra vez en el futuro.

Han sido unos años complicados para usted ¿Siente cierto alivio al ver esta cifra?

Esta marca la tenía de hace cuatro años, 1:48 casi todo el rato, cuando la hice fue un buen año para mí. Luego, al año siguiente en Estados Unidos, tuve muchos cambios, de entrenador, de compañeros, de todo. Tuve muchos problemas para entrenar porque el sistema de entrenamiento era completamente diferente, las condiciones, incluso tenía que buscarme la vida para desplazarme de un sitio para otro. Estaba todo el rato de un lado para otro y no tenía tiempo de descanso ni nada para mí. Un día tuve un accidente, me rompí la mano, estuve con una escayola dos meses. Y volví, pero también me costó un año recuperar la forma porque tuve que ir muy poco a poco después de eso. Tenía problemas nutricionales, físicos, estaba bastante tocado en general.

Volver a ser usted mismo necesita tiempo...

Un año fue básicamente recuperarme a nivel de salud y de ir poco a poco volviendo a ponerme competitivo. Luego un par de años en estar ahí, constantemente a un nivel alto, pero sin llegar a superar lo que había hecho, y ahora por fin ya estoy otra vez al nivel que obviamente todos queremos estar.

¿Es un punto de inflexión en su carrera bajar de 1:46?

Sí. 1:45 es lo que se tiene considerado de barrera entre profesional y no. Lo más importante de la marca para mí es que me abre puertas para que me lleven a competiciones internacionales, de cara a no tener que pagarla yo, con 1:48 no tienes ninguna facilidad para hacer nada. Con 1:45 es como que a nivel nacional e internacional, te consideran mucho más, te ofrecen invitaciones. Lo más importante, a parte de eso, es que te abre puertas para tener una trayectoria deportiva y poder realmente ganar algo de dinero con el atletismo.

Ha conseguido equiparar su nombre a los de los reconocidos Adrián Ben o Elvin Josué Canales...

Eso fue un poco shock. No esperaba que causase tanta conmoción. Es difícil para mí ver el cambio de ser prácticamente nadie a ser alguien que ya se codea con los mejores nacionales de la historia. Mi idea es ir yendo poco a poco, no pensar demasiado, no obsesionarme demasiado con resultados ni con tener que demostrarle nada a nadie. Seguir haciendo las cosas como estaba haciendo hasta ahora, que creo que las estoy haciendo bien y seguir centrándome en mejorar y luego ya veremos lo que sale a partir de ahí.

¿Su foco está ahora en el próximo Campeonato de España o tiene otros antes?

Estoy pensando en el Nacional, principalmente y estoy pensando en sobre todo finales de junio y julio meterme en alguna competición interesante contra gente muy buena, que es donde realmente puedes hacer buenas marcas. Pero me centraré en entrenar bien y estar preparado para las competiciones importantes que vengan en el futuro.

En el Nacional en pista cubierta ya hizo un poco el “trailer” de lo que iba a venir esta campaña...

Pues a nivel de sensaciones fue la peor carrera, en la que peor me encontré de toda la temporada. Era como que las piernas no me daban mucho desde el principio. Para lo que podía creo que lo hice bien. Cumplí. Bajé mi marca de pista cubierta. Hice una buena carrera, pero no me encontré bien ese día.

¿Su preparación va a seguir siendo la misma tras esta marca y de cara al campeonato o va a cambiar algo?

Voy a seguir como estoy haciendo las cosas. Haré algún pequeño cambio. Tampoco es que hasta ahora estuviera afinando mucho. Hice un poco el 1:45 sobre la marcha y, teniendo en cuenta que estoy bien de forma, como estoy haciendo las cosas y aún me queda afinar, seguramente seguiré con la preparación que estoy haciendo hasta ahora.. Cuando te van bien las cosas, un error que se comete muy a menudo es que la gente se obsesiona con lo que tengo que hacer para mejorar y empiezan a hacer muchos cambios, y es donde la gente realmente se equivoca y es donde vienen los problemas, las lesiones y todo eso.

Ahora está centrado en la pista, pero también ha tenido buenos resultados en cross ¿extraña “echarse al monte”?

Este año me metieron en la selección gallega en el relevo, porque era una distancia corta. Me gusta. Hago una preparación en invierno que es como la base, pero en general no compito tanto porque son distancias demasiado largas para mí. Si hiciera el Gallego o España serían ocho o diez kilómetros y no es una distancia que me ayuda a la pista. Si fuera cuatro o cinco mil metros sí que me gustaría más hacerlo, incluso de vez en cuando alguna carrera popular por aquí cerca. Eso es el tipo de distancia que creo que puedo meter como un entrenamiento, pero ocho o diez es mucho desgaste. Luego tardo como tres o cuatro días en recuperar y volver a entrenar bien y no me sirve de nada. No es complementario con ser un atleta de alto nivel. Son dos preparaciones completamente distintas a estas alturas.

Ya ha comentado que se encuentra muy bien a nivel físico ¿y mental?

Sí, a nivel físico estoy muy bien entrenando, con algunos cambios que hice en los últimos años de cara a entrenar para prevenir lesiones en comparación a años pasados. Eso te da más consistencia y al tener más consistencia puedes mejorar más a largo plazo. A nivel mental... Hace unos años que no me preocupo tanto por resultados. Lo único que pienso es en mejorar y luego ya lo que quiera que salga. No pienso tanto en los demás, pienso en hacer lo que pueda y salir todos los días a competir y hacer lo que yo pueda hacer.

¿Considera que ese es uno de sus puntos fuertes, centrarse sólo en usted?

Sí, desde luego. Uno de los problemas que tiene mucha gente es que en las carreras se pone supernerviosa, se obsesionan con hacer una marca, quedar de nosequé... y no son capaces de hacer lo que realmente pueden hacer. Si te preocupas un poco menos de las expectativas que tienen los demás de ti, te centras más en lo que tú puedes te ayuda mucho a rendir mejor el día de la competición.

¿Qué podemos esperar de usted en los próximos meses? ¿Se ve yendo al Campeonato del Mundo?

Desde luego me gustaría verme en una carrera con... Adrián Ben ya no está en 800, que está en 1.500, pero con Attaoui, Elvin... Competir en esa competición y ver quién tiene el mejor día y es capaz de clasificarse para el Mundial. Mi objetivo es sentir que soy igual a ellos por una vez, por así decirlo, y no llegar ahí y sentirme completamente inferior. Luego llega la competición si estoy al mismo nivel y la disputo, puede pasar cualquier cosa.

Pasado y presente: “Entrenar con chavales me inspira, igual que tú a ellos”

“Estoy tranquilo”, señalaba Pedro Osorio pocas horas después de agitar el panorama español de los 800 metros, en la que está siendo la campaña del resurgir del atleta ferrolano. Y lo hace compaginando a la perfección sus entrenamientos a cargo de su técnico de toda la vida Tomás Pérez con sus estudios en la UNED de Ingeniería Informática.

¿Cómo es su día a día?

Es una cuestión de tener mucha disciplina en tu día a día. Comer bien, suplementar las cosas que tiendes a desgastarte más por entrenar a alto nivel. Si puedes repartir las cargas de entrenamiento. Es tener una rutina en tu día a día y ser muy constante haciéndola todos los días.

¿Cómo son sus entrenamientos en A Malata?

Somos un grupo. Entreno principalmente con chavales, series y tal suelo ir solo porque no hay nadie que vaya a mi ritmo. Está bien. Te dan como más animo. Y hay algún chaval que se inspiran en ti y tú ves que ellos también lo están haciendo bien y te inspiras también en ellos. Por ejemplo, tenemos a Bruno Castro, que fue campeón de España de triple salto. Soy un poco una inspiración para él y él para mi, el ver cómo está mejorando. Ver que tienes gente que comparte tu pasión y que estáis todos peleando por un objetivo común.

Hace casi diez años se proclama campeón de España juvenil de 1.000 metros. ¿Hace una década se imaginaba estar donde está ahora?

Hace diez años cuando estás ahí y eres campeón te imaginas cualquier cosa. Luego van pasando los años y te das cuenta de que una cosa son las categorías menores y otra la categoría absoluta, que es muchísimo más difícil. Las menores tienes a los de tu edad y un año menos, y cuando estás ahí la gente no está tan entrenada. Cuando llegas a la absoluta es un montón de gente muy entrenada y son como cinco categorías juntas, compitiendo para lo mismo. Cuando eres pequeño las cosas son un poco más fáciles, destacas mucho y crees que vas a seguir destacando. Tampoco es que yo lo creyese. No te das cuenta realmente de la diferencia que hay entre menores y absoluta hasta que lo vives. Es un mundo completamente diferente.