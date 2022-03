Patricia Martín : “Me dediqué tarde al asunto, pero se ve que se me da bien”

Patricia tiene una cualidad innata para trabajar con sus manos. Y no solo en lo que a su profesión de cirujana plástica se refiere, si no también para llevar esta habilidad a lo más alto en sus capacidades deportivas.



Esta ferrolana, afincada en Bilbao desde hace más de una década, viene de proclamarse campeona del mundo de remoergómetro en el grupo de edad de 30 a 39 años en distancia de 500 metros –y además levanta piedras, pero de eso hablaremos más adelante–, pasando así el potencial de sus manos al resto de su cuerpo para conseguir la que es su segunda presea en esta cita en otros tantos años. Y todo ellos sin moverse –prácticamente– de su casa, ya que, desgraciadamente, y debido a la pandemia, tanto la competición del pasado año como la de este –que tendrían que haberse disputado en Croacia y Hamburgo– lo hicieron “online”. ”El año pasado quedé segunda por dos décimas”, señala Martín en su camino a unas merecidas vacaciones con su marido, Mikel, “y este año le he sacado bastante más de dos décimas a la segunda –6,8 segundos para ser exactos–” señala la deportista que mira ya hacia el que será su tercer Mundial, el del próximo año espera ya “outdoor”, concretamente en Canadá. “Es que no es lo mismo –en relación a participar en una cita así de manera telemática–. Esta vez lo hice en el gimnasio, en el box de crossfit donde entreno en Bilbao, y había más gente, pero yo casi todas la competiciones las hago en el salón de mi casa con mi marido y mi perro, y obviamente no es la misma adrenalina que estar ahí”, apunta la departamental entre risas.



Y es que, precisamente, con el crossfit –en el que se realiza algo de remo– comenzó todo, o al menos lo que a la llegada de Martín al remoergómetro se refiere y que “explotó” durante la pandemia. “Me desató, me desató”, ríe la ferrolana, “con el crossfit ya llevaba más tiempo pero es verdad que con la pandemia al final empecé con la piedra y el remoergómetro”.









Cómplices





Y además del crossfit –en el que se inició en su estancia laboral en Singapur hace cuatro años buscando “algo” para hacer además de operar–, los “cómplices” de que hoy Martín cuente con dos medallas mundiales –y otras nacionales– a su cuello son Manuel Ortiz –The Strenght Brotherhood de Madrid– y el ferrolano Francisco Usero –Enérxica Centro de Adestramento–. “Esto surgió hace un año y medio en unas vacaciones en Ferrol y en Enérxica, con Fran Usero, de broma, a ver a cuanto pontes la máquina... y fue como ¡pues no se me da mal! Y me liaron para el Campeonato de España y en dos meses ¡pum! lo gané –”ella es humilde y no lo dice, pero arrasó en las tres categorías”, apunta de fondo su marido–, comenta Martín, “se vinieron arriba y me liaron para el Mundial y quedé segunda. Me dediqué tarde al asunto pero se ve que se me da bien”.



Unos podios que quedan lejos de sus inicios deportivos jugando al voleibol en el colegio Compañía de María, y que siguió practicando tanto en Madrid como en el País Vasco hasta que le encontró sustituto en tierras asiáticas –”curioso cuanto menos”, comenta–. “He pasado de pegar botes en voleibol a hacer el bestia”, bromea la ferrolana.









Levantamiento de piedra





Pero las medallas tirando del remo no han sido la únicas que Martín ha conseguido en estos años, para ella, tan fructíferos de pandemia. “El año pasado empecé con levantamiento de piedra”, comenta entre risas tras señalar que su dedicación del remoergómetro no es exclusiva. Consiguiendo la medalla de bronce en su primera participación de el Campeonato de Bizkaia de esta disciplina, preparando esta cita dos meses antes con Félix Campos, de la Ogikine Harrijasotze Eskola. “En piedra hay más campeonatos y lo tengo más cerca. En remo seguiré, en Nacionales e intentar estar en el Mundial y Europeo. En crossfit no, que no se me da tan bien, es más recreacional” bromea la bicampeona mundial local.