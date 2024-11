Pase de oro y plata a la final nacional de judo para Moreno, Sevillano y Trillo

No es su categoría, si bien los júnior locales June Moreno –AD Ferrolterra–, Miguel Trillo y Daniel Sevillano –Bitácora–ya tienen su billete para el próximo Campeonato de España absoluto de judo.

La delegación local firmó su pase para esta competición nacional en un sector oeste que tuvo lugar en el polideportivo herculino de Barrio das Flores, coincidiendo con el XXVI Trofeo Teresa Herrera, y en el que Moreno y Sevillano se hicieron con el oro y Trillo se colgó la plata.

La eumesa no tuvo rival en el cuadro de -78 kilos, en el que venció sus tres combates por “ippon”, mientras que su compañero Bruno Carrodeguas –también de categoría inferior–, no logró alcanzar las posiciones de cabeza en un grupo de -66 kilos en el que, tras un combate, entró en una repesca en la que no pudo avanzar.

June Moreno

Más victorias

También en esta cita coruñesa femenina, ya en el cuadro de -70 kilos, Sevillano no “flojeó” en ninguna de sus peleas, como señala su técnico Ricardo Trillo, en el que es su último año júnior, imponiéndose también en la final por “ippon”.

Miguel Trillo



Su compañero Trillo, al que todavía le restan dos campañas en esta franja de edad, fue segundo en la cita de menos 90 kilos. Un camino hacia la clasificación en el que en semifinales doblegó a su compañero de entrenamiento, el herculino José Iglesias –el ferrolano, por motivos de estudios, se encuentra en A Coruña–, mientras que en la pelea por la primera posición –”que estaba llevando bien”, señala Trillo–, una contra de un Miguel Miras que ya le había ganado en el Gallego, le valió para firmar el oro, si bien con el ferrolano también clasificado para el citado Estatal.

Daniela Sevillano

