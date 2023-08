Pase a cuartos sin fisuras para Candela Martínez

Primeros dos kilómetros completados con éxito. La cedeiresa Candela Martínez Pernas no tuvo complicaciones para superar la que fue su primera regata en el Campeonato del Mundo júnior –sub 19–, que durante estos días se está disputando en París, y en el que la local forma parte de la se­lección española.

En una segunda manga con otras cinco competidoras, Martínez buscaba un, a priori, cómodo lugar entre las cuatro primeras, posición que le daba, y le dio, el pase a cuartos de final. La del Remo Cedeira inició la regata un poco más lenta que sus rivales, algo habitual en ella, como apunta su técnico Chema Hermida, si bien rápidamente pasó a la cabeza con la estadounidense Annelise Hahl, peleando por la segunda plaza. Una posición de plata que hizo suya Martínez en los últimos y ventosos 500 metros, con la remera belga Marit Janssens abriendo el suficiente hueco para imponerse en esta segunda manga, con un tiempo de 7:54.43, por 08.00.10 de la del Remo Cedeira.



La local disputará mañana, a partir de las 10.40 horas, la última de las pruebas de cuartos, con rivales de Hungría, Lituania, República Sudafricana, Suiza y Rumanía. A priori, Martínez, si no ocurre nada fuera de lo habitual y “por lo visto hoy”, parte con muchas opciones de finalizar entre las tres primeras y seguir avanzando en la competición.

La rumana Bianca Camelia Ifteni es, de inicio, una de las favoritas para pelear, junto con la cedeiresa, por el triunfo. “Me encontré muy bien”, añadía la cedeiresa tras su participación en una cita que, de nuevo, y debido a las malas previsiones meteorológicas, tiene que cambiar su programa, anulando la jornada del domingo y encajando todas las citas mañana y el sábado. Así, no se disputarán las semifinales C y D, pasando directamente a las A y B o a las finales C y D.