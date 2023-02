O Parrulo vuelve a firmar un empate

O Parrulo sigue, una jornada más, sin poder sumar de tres en tres en su casillero. La formación de Marrube disputó en la tarde noche de ayer un complicado duelo en una difícil cancha, como ya habían advertido, como es la del Ángel Nieto, ante un Benavente retocado y ante el que firmó un nuevo empate. Un reparto de puntos que el preparador de la formación ferrolana valoró al término del duelo como “un punto equilibrado”, señaló, “especialmente al darle la vuelta al partido en el segundo tiempo”.



Y es que, precisamente, fueron los anfitriones los que se pusieron por delante en el último minuto de la primera parte con un tanto de Jesús Preciado, acercándose así a la revancha por la derrota sufrida en A Malata en la primera vuelta, partido en el que cedieron por un marcador de 5-2. Los ferrolanos contaron con su principal ocasión a falta de diez segundos con una falta que finalmente no entró en la meta zamorana.



Con esta mínima renta se llegó al descanso en un duelo que contó con pocas ocasiones para locales y visitantes. No bajó los brazos O Parrulo consciente de la importancia de puntuar fuera de A Malata y, si bien no pudo ser un triunfo, el empate no supo amargo. Adri igualó la contienda mediado el segundo tiempo y, en ese mismo minuto, Novoa puso a los ferrolanos por delante dando alas a su equipo de cara a luchar por el triunfo. Este no pudo ser ya que tres minutos después Charlie, el anfitrión, colocó la igualada en el marcador del Ángel Nieto, que ya no se movería. “Con el 1-2 fuimos merecedores de poder aumentar la renta”, comentó Marrube al término del choque. Los minutos finales contaron con ocasiones para ambos equipos, con juego de cinco, si bien sin fortuna. “A partir de ahora venir a ganar a Benavente va ser complicado”, añadió.