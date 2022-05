O Parrulo recibe al Peñíscola con la permanencia en juego

O Parrulo se juega esta tarde –18.30 horas, A Malata– ante el Peñíscola la permanencia en Segunda División. El equipo ferrolano podría salvarse incluso perdiendo, en función de los resultados que obtengan Talavera, Atlético Mengíbar y, sobre todo, Leganés, pero un empate le daría la tranquilidad de no depender de lo que pase en otras canchas y poder así celebrar la salvación en una temporada realmente complicada para el grupo que entrena Óscar Vigo.





El apoyo de la grada, que ha sido incondicional durante toda la temporada, será decisivo en el día de hoy. La afluencia al polideportivo de A Malata dio un salto hace un mes ante el Atlético Mengíbar y también hace dos semanas frente al Antequera, encuentros ambos en los que O Parrulo consiguió las victorias que allanaron el camino de la permanencia. La derrota en los últimos segundos de la jornada pasada en la cancha de El Ejido, sumada a otros resultados que, en el caso de que hoy también fuera adversos, podrían meter en problemas a la escuadra ferrolana, e impidió hace una semana poder celebrar la continuidad en la categoría de plata del fútbol sala español.





Hoy, por tanto, es el todo o nada para los jugadores locales, que han ido a más desde hace un mes y medio. Los números dicen que el conjunto de Óscar Vigo es de los mejores en este tramo decisivo de la competición. De los últimos cinco enfrentamientos, solo ha perdido el de El Ejido. Esta tarde recibe la visita del Peñíscola, que acabará en la segunda plaza pase lo que pase hoy y, por lo tanto, se beneficiará en el playoff del factor cancha.





A por la victoria

Aunque con un punto aseguraría la permanencia e incluso perdiendo siempre que el Leganés no firme tablas –evitando así triples o cuádruples empates que lo perjudicarían–, O Parrulo saldrá, señalaba ayer el técnico Óscar Vigo, a por la victoria.





Así, subrayó que “todo el trabajo realizado esta semana va encaminado a conseguir los tres puntos”. Pese a la última derrota, añadió el preparador, el grupo llega “con la moral alta gracias a una dinámica positiva en cuanto a resultados y juego” y, por ello, no quiere ponerse en manos de terceros, pues los antecedentes no han sido precisamente benévolos con la escuadra parrula. “Solo nos vale ganar y no vale atender a ningún tipo de combinación de resultados”, añadió, “y ofrecerle a la afición la victoria que dará el objetivo de mantener al equipo en Segunda”.





Enfrente tendrá a un Peñíscola que, según Óscar Vigo, “probablemente sea la mejor plantilla de la categoría” –a priori era el principal candidato a lograr el ascenso directo– que cuenta con uno “de los mejores cuerpos técnicos de la Segunda División”, encabezado por el entrenador compostelano Santi Valladares.