O Parrulo quiere cerrar el playoff en la cancha del Ceuta

O Parrulo visita esta tarde al Unión África Ceutí –18.00 horas, pabellón Guillermo Molina– con la intención de no demorar más su clasificación para el playoff de ascenso a Primera. Hay varias opciones para ello, pero la más rápida es conseguir el triunfo. En estos momentos, el conjunto de Marrube suma 54 puntos, cinco más que el Sala 10 Zaragoza y que su rival de esta tarde, por lo que, para sellar su presencia en las eliminatorias, le valdría con un empate siempre que el equipo aragonés no gane en la cancha del Sala 5 Martorell, que no se juega nada.



En cualquier caso, el camino más corto será la victoria en una cancha muy difícil, como explicaba el técnico de O Parrulo, Juanma Marrube, antes de iniciar el desplazamiento a la ciudad autónoma. De hecho, la escuadra norteafricana ha ganado los cuatro últimos partidos como anfitrión, lo que hace de él un rival “muy duro”.



Además, el preparador destaca la amplitud de la plantilla, “una rotación muy exigente, con jugadores de muchísima calidad y talento, que hacen un fútbol sala muy alegre y vistoso”.



Pero, a pesar de la dificultad del reto, O Parrulo es muy consciente de que el primer objetivo de la temporada está al alcance de la mano. “Está encima de la mesa, lo queremos coger y vamos con todas las de la ley a Ceuta”, asegura el entrenador de O Parrulo, que además apretará para intentar desbancar al Alzira del tercer puesto y beneficiarse del factor cancha.

Segunda B

Café Candelas O Parrulo B y O Esteo finalizan esta tarde la temporada. Los ponteses, que la semana pasada certificaron su continuidad en la categoría, visitan al Deporcyl Guardo –18.00 horas, Municipal– sin Ayalita ni Paulo pero ya con Jandro, cumplida su sanción. Ninguno de los dos se juega nada en esta última jornada.



El filial “parrulo”, por su parte, sí tiene todavía una materia pendiente: saber cuál será su primer rival en el playoff. Ahora está igualado a puntos con el Unionistas Salamanca –el “average” beneficia a los castellanos–, por lo que hoy ante el descendido Segosala –18.00 horas, A Malata– necesita sumar un punto más para evitar al líder, el Lugo Sala, y cruzarse con el Guardo.