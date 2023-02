O Parrulo, a batir a un Atlético Benavente más sólido en casa

Un duelo de necesidades será el que esta tarde protagonicen el Caja Rural Atlético Benavente y O Parrulo Ferrol –19.30 horas, pabellón Ángel Nieto–, si bien los locales por la parte baja de la tabla y los visitantes en la alta.



En un recinto diferente al habitual por las obras de remodelación en La Rosaleda, el rival de los ferrolanos espera que este cambio no afecte a su dinámica como local en las jornadas previas, en las que sumó dos victorias en sus dos últimos duelos de cara a acercarse a una salvación que está a seis puntos. “Es un partido difícil”, comenta Marrube, señalando una etapa de la competición en la que “los objetivos de todos los clubes afloran un poquitín más, por lo que espero una auténtica guerra allí”. La condición de “agresivo y aguerrido” como local será uno de los muros a derribar. Para ello, los ferrolanos tirarán de su mejor condición en la tabla clasificatoria, a pesar de que su rival “ha contado con un cambio a nivel de efectivos en la plantilla”, respecto a una primera vuelta en la que el 5-2 fue el resultado cosechado en A Malata.



El grupo ferrolano espera romper en Zamora su racha de cinco duelos sin conocer la victoria, la peor de sus rachas hasta la fecha. Una circunstancia que no priva a O Parrulo de seguir en playoff de ascenso. “No dejamos de ir cuartos, estamos arriba y estamos compitiendo”, señala un Charly que esta campaña ha debutado en la categoría de plata estatal. “Estamos mejorando y trabajando cada día para conseguir el objetivo del club”, añade el ala del grupo ferrolano. Un jugador que ha contado con minutos en diez de los 19 partidos dirimidos hasta el momento en este ejercicio, cuajando buenos enfrentamientos y con un prometedor futuro. “En este tramo de temporada me encuentro muy bien, muy cómodo”, comenta, “aprovechando las oportunidades que me está dando el entrenador y cuerpo técnico, y adaptándome un poco a la competición”.