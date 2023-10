Parrralo espera un partido "muy duro" ante el Eldense

El entrenador del Racing de Ferrol, Cristóbal Parralo, espera un partido "muy duro y difícil" ante el Eldense, un rival directo en la pelea por la permanencia en LaLiga que llega al estadio de A Malata tras sumar cuatro de los últimos seis puntos en juego.



"Nos enfrentamos a un recién ascendido como nosotros, que también lucha por mantenerse en la categoría. Va a ser un partido muy duro, difícil, porque el Eldense está muy bien trabajado", destacó el técnico racinguista en rueda de prensa.



Parralo confirmó que el lateral izquierdo Brais Martínez se une a las bajas de Chuca y Pumar al no recuperarse de la torcedura en el tobillo derecho que sufrió en el Ciutat de Valencia ante el Levante, y pidió al racinguismo tranquilidad por los últimos resultados a domicilio –tres derrotas ante Levante, Espanyol y Eibar-.



"Esto va a ser muy duro, a mí no me sorprenden por los campos a los que hemos ido. En todos los partidos hemos tenido nuestras opciones, no las aprovechamos y lo pagamos ante equipos muy potentes. Todo el mundo tiene que tener claro que va a ser una temporada dura", advirtió.



Esa mala racha contrasta con la solidez que el Racing está exhibiendo en A Malata, donde no pierde un partido desde 17 de diciembre de 2022, cuando fuera derrotado por el Alcorcón en la jornada 17 del grupo I de Primera Federación.



“En casa tenemos a nuestra afición y eso es un plus, pero no soy amante de las estadísticas ni me gusta hablar de ellas porque basta que hables para que se puedan romper”, afirmó.



Señaló que el Eldense es un equipo “distinto” al Cartagena, con el que empataron en el último partido en A Malata, por el perfil de sus futbolistas, y auguró un partido “muy complicado” en el que “los detalles” pueden desnivelar la balanza para un lado u otro.



“Vamos a necesitar atacar con orden para que, cuando haya esas pérdidas, ellos no nos hagan daño con sus transiciones. Hemos trabajado bien durante la semana, espero que mañana demos la respuesta adecuada”, manifestó.