Parralo: “Si somos nosotros mismos, el duelo nos irá de cara”

Mantener sus señas de identidad es el camino más rápido para que el Racing prolongue su racha de once jornadas sin perder. Así lo espera Cristóbal Parralo de cara al partido de esta noche contra el Zamora, para que el que apunta que “ser nosotros hará que las cosas se puedan poner de cara”. El preparador, de hecho, confía en que el cuadro verde sea capaz de realizar “el fútbol que estamos haciendo últimamente”



Parralo insiste en que el Racing, a pesar de la buena racha en la que está, tiene margen de mejora y lo compara con que “yo, cuando me retiré de jugador con 36 años, lo hice aprendiendo”. Ahora, al frente del equipo ferrolano, explica que “siempre intentamos mejorar, crecer. No nos ponemos techo, ni en lo individual ni en lo colectivo. Lo único que tenemos que hacer es realizar nuestro trabajo lo mejor que nos sea posible: entrenar bien y competir mejor”.



Esa será la manera de derrotar a un rival del que Parralo es consciente de que “vienen con la esperanza de sacar algo positivio, porque están en una situación complicado”. El técnico racinguista, de todas maneras, está convencido de que “vamos a salir con la energía necesaria” para hacer frente a un rival del que destaca que “a los equipos de Yago Iglesias les gusta combinar la pelota y dominar el juego a través de la posesión del balón”.









Orden





Para hacer frente a esta circunstancia, Cristóbal Parralo adelanta que “hemos de trabajar y presionar bien y estar muy juntos para poder hacerles daño”. El entrenador del cuadro verde, de hecho, sostiene que “lo que no podemos hacer es no recuperar pronto la pelota y que ellos nos desgasten en la presión. Al contrario, lo que tenemos que hacer es estar muy ordenados para hacer las cosas lo mejor posible”.



A ello esperar sumar el apoyo de la afición, a pesar de la coincidencia del partido con las procesiones de Viernes Santo. Parralo reconoce que “a los seguidores los necesitamos siempre... pero ahora más que nunca por la situación en la que estamos, por lo que nos jugamos”. Ya en la semana pasada, en León, la parroquia racinguista jugó un papel en la victoria verde y esta vez espera que también ayuda a sumar los tres puntos frente a la formación castellana.