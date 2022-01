Parralo: “Saldremos ‘enchufados’ en busca de obtener la victoria”

No hay tiempo para lamentaciones. En Cristóbal Parralo todavía permanece el regusto amargo de las dos últimas derrotas, pero el entrenador del Racing ya piensa en el partido de esta tarde. “El Rayo Majadahonda es otro equipo hecho pera estar arriba”, lo define el preparador del equipo ferrolano, que reconoce que “sabemos cómo plantea los partidos y por eso vamos a intentar salir enchufados desde el principio, con las ideas claras, para de esta forma buscar la victoria”.





El análisis que Parralo hace de los partidos frente a UD Logroñés y Racing de Santander lo lleva a decir que “nos ha costado superar las líneas del rival y enlazar con la gente de arriba”. Además, salvo la segunda parte del encuentro del pasado miércoles frente a Racing de Santander, el entrenador racinguista habla de “un partido y medio que a mí no me ha dejado satisfecho. Son cosas a mejorar, pero no se puede regalar. En una competición tan igualada como esta, con grandes equipos, de mucho nivel, necesitas estar concentrado y hacer bien las cosas para conseguir las victorias”.





Preparación

Llega esta partido, el tercero en el plazo de ocho días, menos de 72 horas después de jugar ante el Racing de Santander y Parralo reconoce que “hemos tenido poco tiempo para prepararlo, pero no quiero que suena a excusa. Es lo que hay”. De hecho, su trabajo ha estado encaminado, sobre todo, a la recuperación para estar en las mejores condiciones en el partido de esta tarde contra el Rayo Majadahonda.





En él, al equipo ferrolano le gustaría repetir el resultado de la primera vuelta, en el que logró una victoria que le dio un importante impulso anímico –“ojalá este partido nos dé la confianza para lo que queda de temporada”, dice Parralo–.Sobre todo para que mejore el estado de ánimo de una plantilla dolida por los últimos resultados, pero que el entrenador racinguista ve a buen nivel. “Lo que queda ahora es demostrarlo en el campo y salir con la confianza necesaria para poder desarrollar el juego del equipo”, dice el técnico.





A Parralo, de hecho, no le preocupa demasiado estar fuera de la zona que clasifica para el playoff de ascenso a Segunda. “Hay tanta igualdad en esa zona que si enlazamos dos victorias nos volvemos a meter ahí”, recuerda el preparador que, de todas maneras, opta por ir paso a paso. “Hay que empezar por la primera... y a ver si es esta”, dice.