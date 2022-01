Parralo: “En la primera parte no reconocía a mi equipo”

El preparador del Racing de Ferrol manifestó al término del duelo ante su homónimo santanderino su descontento por la derrota en un encuentro en el que “en la primera parte no hemos estado No hemos ganado los duelos y el Racing de Santander ha sido mejor en ese tramo”, señaló Parralo, añadiendo que “hemos logrado rectificar, ajustar, hacer unos cambios, en una segunda parte en la que yo creo que hemos merecido empatar”.



El entrenador departamental analizará con más calma el tando anotado por los santanderinos en un partido que, como volvió a señalar el preparador, “merecimos poco en la primera mitad. No he visto al equipo que viene siendo el Racing, y nos ha costado mucho, tener el balón. Sin embargo en la segunda hemos mejorado y conseguido generar situaciones y hubiésemos podido empatar”. Un resultado desfavorable que quizá no lo hubiese sido tanto en caso de que la escuadra verde hubiese anotado la pena máxima señalada en el transcurso de una primera mitad muy discreta de los departamentales. Si bien, para Parralo “mi análisis no cambia , hubiésemos ido con empate al descanso pero no cambia porque hayamos fallado el penalti o no. No estaba nada contento en ese primer tiempo, al contrario, estaba muy enfadado”. Una circunstancia que cambió en cuanto sus pupilos cambiaron juego y actitud en el segundo tiempo en el que “hemos sacado el carácter, el orgullo, hemos tenido mucho mejor el balón en zonas más cercanas al área del Racing, y esto nos tiene que servir” añadiendo que “normalmente somos más ambiciosos, no perdemos tanto balón, yo no reconocía a mi equipo y en la segunda hemos dado un paso adelante”.



En lo que se refiere a la situación tanto del Racing santanerino como a la de Depor, próximo rival de los cántabros, para Parralo las posiciones que ocupan “es por por méritos propios, porque en esta competición no regala nadie nada. Es una competición muy igualada, donde están consiguiendo puntuar, sacar los partidos adelante”.