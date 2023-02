Parralo: “Pies en el suelo, humildad y trabajo: eso es lo que inculcamos cada día”

El técnico del Racing, Cristóbal Parralo, aseguró sentirse muy contento con el trabajo del equipo y con su capacidad para corregir los errores de los encuentros anteriores en A Malata ante Alcorcón y Ceuta. “Sabíamos que iba a ser difícil y que era un partido que había que madurar e intentar no cometer los errores de otros partidos”, señaló.



Parralo reconoció que su equipo tuvo ocasiones para haber sentenciado antes y que no haberlo hecho “siempre genera intranquilidad y sufrimiento”, pero el hecho de no conceder ninguna ocasión al rival despejó el camino hacia la victoria.



El entrenador de la escuadra verde destacó el papel de los cambios. “Nunca me habréis oído que los jugadores del banquillo no aportan. Entreno todos los días con ellos y mi pena es no poder ponerlos a todos”. En ese sentido admitió estar “muy contento con la salida de David, de Luis, de Jorge, de Pep, de Tomás... Salen con la ilusión de reforzar al equipo. Hoy también ha entrado Aitor y ha hecho un gran partido. Aquí estamos para trabajar por el bien común y la entrega nunca está en duda”.



Sobre el partido de Jorge Padilla –dos asistencias–, Parralo explicó que el cuerpo técnico tenía “dudas si el recambio de Manu Justo podía ser Manel o Jorge, pero hemos visto que había espacios y que con la velocidad de Jorge podíamos hacerle más daño, y la verdad es que lo ha hecho muy bien”.

Vuelta al playoff



El preparador racinguista subrayó que el hecho de volver a jugar la próxima jornada en casa es “una gran oportunidad ante nuestra afición”, pero remitió al discurso prudente que lo caracteriza: “Hemos de tener calma, saber que esto es muy largo y muy difícil y no apartarnos del camino”.



En ese sentido, y aunque no ocultó su alegría por “volver a vernos dentro del playoff”, incidió en que “hasta que queden tres o cuatro partidos no puedes agarrarte a nada y esto va a ser así hasta el final. Pies en el suelo, humildad y trabajo, eso es lo que tratamos de inculcar en el día a día. Hay que seguir puliendo cosas porque estoy muy convencido de que el equipo tiene aún margen de mejora”.