Parralo: “Lo ocurrido en este partido no lo había visto nunca”

Cristóbal Parralo, muy serio tras la que fue la cuarta derrota consecutiva de los suyos –tres en liga y otra en Copa–, señaló la exigencia de un duelo ante una Balompédica Lienense ante la que “prácticamente durante todo el partido hemos ido a remolque, eso ha facilitado que el rival se replegase y defendiese el resultado”, añadiendo que “conseguimos empatar pero en la segunda mitad volvieron a ponerse por delante y otra vez hemos tenido que ir contra el reloj, contra los parones, contra factores que nos han impedido tener continuidad en el juego. Lo hemos intentado, en un partido en que nos han generado poco y hemos encajado dos goles”.



El entrenador racinguista señaló las ocasiones creadas por los suyos en un encuentro con poca fortuna para los suyos, en el que “nos ha faltado finalizarlas. Pero en el partido ha habido factores y decisiones muy determinantes para lo que ha ocurrido luego”, señaló el técnico, refiriéndose especialmente a un arbitraje, del que “a veces es complicado no hablar, hay que morderse la lengua, los labios, para no hablar de según que cosas han ocurrido en el campo. Toca levantarse y seguir hacia delante, pero lo de hoy en el tiempo que llevo en Primera Federación no lo había visto nunca. Tengo en la cabeza un partido muy condicionado y es complicado, no puedo decir según que cosas y me tengo que callar”, sentenció.

Sin excusas

A estas protestas decisiones arbitrales, claves para la derrota final de los racinguistas, se une, como apunta el propio técnico “esas jugadas que antes entraban, ahora no lo hacen y hay que seguir trabajando duro para mejorar, no cometer errores y que no te cuesten tan caros”. Unos mimbres que el entrenador prefiere que se juzguen por todos aquellos que vieron el duelo, “el que ha visto el partido ha visto lo que ha habido y que cada uno juzgue. No me quiero excusar, felicito a la Balona por el partido y la victoria, pero hemos hecho un partido donde trabajamos mucho, nos sacrificamos mucho y no es justo”.