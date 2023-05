Parralo: “No tengo dudas de que A Malata estará a reventar”

Una victoria, la del próximo sábado ante el Celta B en A Malata, separa al Racing de la Segunda División. El triunfo de esta tarde en El Prado acerca al equipo de Parralo al objetivo. Eso es lo que quiso poner en valor al término del choque ante el Talavera: “Hicimos nuestro trabajo, que era ganar, y sabíamos que podía ocurrir que el Alcorcón ganase en San Fernando, así que una semana más de tensión por intentar quedar campeones”, explicó.



El técnico expresó su alegría por la forma en que los jugadores “han controlado el partido”, aunque puso el “pero” de “no haber cerrado el partido con un marcador más amplio cuando hemos tenido situaciones para hacerlo y no sufrir hasta el final”. Lo que sí demostró el Racing es que salió a por la victoria. “No podíamos entrar a especular, sino a buscar el triunfo. Quizás el arranque del segundo tiempo no me ha gustado mucho y a raíz de los cambios el equipo ha recuperado la línea que llevaba”, aseveró.



Parralo no ocultó la tensión que se vive estos días en la plantilla. “También la tienen quienes luchan por mantenerse, y creo que esta tensión, luchar por algo tan bonito como ser campeón, es la que a todos nos gusta”, apuntó. En ese sentido, admitió que tiene ganas de que llegue el partido “para sacar todo lo que tienes dentro. Nos espera otra semana parecida: en nuestra casa, con nuestra gente, y hemos de ir a por todas”.



En ese sentido, insistió en su alegría “por el apoyo que tenemos. Tenemos una afición magnífica que nos ayuda y está volcada por el equipo y eso es una responsabilidad importante para nosotros porque lo que queremos es no decepcionarla: lo daremos todo por ser campeones”, dijo.



Llega, por lo tanto, el Racing en la mejor de las situaciones posibles. “Esto lo hubiéramos firmado en el mejor de nuestros sueños”, reconoció Parralo, que incidió en la importancia de “controlar las emociones y hacer lo que sabemos hacer. A la afición solo podemos darle las gracias; el sábado A Malata estará a reventar”.