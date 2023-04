Parralo: "No somos nadie para limitar la ilusión de la gente"

El entrenador del Racing, Cristóbal Parralo, admitió estar “muy feliz” por sacar los tres puntos de un partido en el que su equipo tuvo que sufrir para defender la ventaja lograda en la primera parte. “El rival nos ha exigido muchísimo y cuando ganas un partido tan difícil, tan complicado, es para estar muy contento”. Parralo reconoció que “no ha sido nuestro mejor partido y no hemos estado fluidos con el balón”, pero recordó que “si cuando no estás bien ganas, es síntoma de que eres capaz de competir y de cuidar los detalles”.



En un análisis más pormenorizado, el preparador afirmó que “nos faltó control”, aunque el inicio del choque fue prometedor, al ser capaces de encontrar a Álex López entre líneas y a Carlos Vicente en la derecha. Con todo, ese arranque dio paso a otra fase en la que el Racing estuvo menos lúcido. “Ellos”, explicó, "tienen jugadores muy habilidosos y rápidos arriba que nos han generado problemas y hemos tenido que sufrir hasta el final”.



El gol del equipo local llegó en una contra culminada magistralmente por Manu Justo. “Cuando nos dominan”, aseguró, “también tenemos ese registro, la opción de buscar los espacios con Carlos, Heber o Manu”. Una de las lecturas positivas que tiene este triunfo tan ajustado es el trabajo defensivo del equipo, y ello sin que ninguno de los dos centrales que jugaron, ambos apercibidos, viesen tarjeta. “Hemos remado juntos para mantener esa ventaja”, señaló.



Córdoba, el miércoles, es la siguiente estación y Parralo tiene claro que “nosotros no somos quien para limitar la ilusión de la gente”, en referencia a la posibilidad de ascender directamente si en ese choque se consigue un buen resultado y se llega a los últimos cuatro partidos a tiro de piedra. “Queremos que estén ilusionados, pero tenemos los pies en el suelo. Primero hay que cerrar matemáticamente la clasificación del playoff y luego ya veremos. No queremos renunciar a nada. Cuando llegas aquí con estos puntos, no vamos a dejar de pelear por aspirar al máximo”, sentenció.