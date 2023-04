Parralo: "Si no rendimos al 100%, ganar es muy difícil"

El entrenador del Racing, Cristóbal Parralo, advirtió tras la derrota en el Romano José Fouto que “somos un equipo que tenemos que rendir al 100% porque, si no, es muy difícil ganar”. El conjunto ferrolano, que no sufrió especialmente hasta mediada la primera parte, sí que se vio en líneas generales más impreciso de lo habitual, con poca claridad de ideas y sin la capacidad resolutiva exhibida en las jornadas en las que ha estado invicto, las últimas once hasta hoy.



“Si no cuidas los detalles y hay esa relajación ocurren estas cosas”, dijo, en referencia al resultado de este mediodía y, sobre todo, a la sensación de inseguridad que transmitió el conjunto durante muchos minutos. “Somos un equipo que tenemos que estar todos a una”, señaló, “y hoy no hemos entrado bien al partido, no he visto al equipo con esa seguridad en el pase que normalmente tenemos, y lo hemos sufrido”, apuntó.



Aunque es cierto que en la primera media hora apenas ocurrieron cosas relevantes, Parralo explicó que “nos ha costado mucho en la primera parte, hemos tenido muchísimas pérdidas que propiciaban transiciones rápidas del rival y no hemos estado muy acertados ni muy contundentes, sobre todo en nuestra área”.

Reacción insuficiente

El plan para la segunda parte –con el cambio de Álex López por Luis Chacón– no surtió efecto porque en apenas siete minutos el Mérida coleccionó dos ocasiones claras y un gol. “Después de encajar el 2-0 hemos intentado tirar más de corazón que de fútbol”, indicó, “y hemos apretado hasta el final a ver si podíamos conseguir algún punto”, aunque finalmente no fue posible. Con todo, los cambios mejoraron el desempeño del Racing. “No nos quedaba otra si queríamos buscar algo. A partir de ahí se han echado atrás, no sé si por el calor o por tener un resultado favorable que te lleva a cuidarlo y te proteges un poco, y nosotros, sin jugar bien, hemos logrado generar alguna incertidumbre al rival y hemos recortado, pero no nos ha dado para más”, lamentó.