Parralo: “No es matemático, no hemos logrado nada todavía”

No abandona nunca Cristóbal Parralo el discurso prudente que ha mantenido desde que comenzó la competición, a finales de agosto. La trabajada victoria de ayer ante el Talavera pone al Racing con un pie y medio en el playoff de ascenso, pero el técnico de la escuadra verde advierte de que, por ahora, los 62 puntos acumulados no dan la clasificación matemática. “Esto no ha acabado, ni mucho menos, hay que seguir preparando el siguiente partido porque no hay nada matemático y no se ha conseguido nada”, señaló tras recordar que “siempre les digo a mis jugadores que una vez que me enfundo la camiseta del Racing y tengo en el pecho este escudo, cuando salgo al campo tengo que defenderlo de la mejor manera”.





El entrenador del Racing tampoco quiso –nunca lo hace– valorar las dos jugadas polémicas del partido, la expulsión de Heber Pena por doble amonestación y el penalti sobre Alayeto, que acabaría dándole la victoria al Racing. “Enjuiciar la labor de los árbitros no nos conduce a nada. Creo que ellos intentan hacerlo lo mejor posible, como nosotros, y no voy a entrar en ninguna polémica”, sentenció.





Gran defensa

Parralo señaló que en el enfrentamiento de ayer iba a ser difícil “que pudiéramos combinar con facilidad y coger el ritmo” y que el objetivo era “no irnos del partido”, como así fue durante la primera parte, pero la expulsión “nos lo ha puesto muy cuesta arriba”. Por ello, destacó especialmente el hecho de haber sabido “mantener el orden e intentar tener alguna ocasión para ganar el partido”. “El equipo”, explicó, “ha defendido bien todo ese juego directo y, aunque no hemos tenido tantas ocasiones como otros días, las claras las hemos tenido nosotros”.





Por último, Parralo aseguró estar contento porque “veo al equipo que sabe lo que tiene que hacer y que nunca ha perdido el orden” e insistió en que ganar “cuesta mucho y por eso hay que tener los pues en el suelo para mantener la línea que llevamos”.