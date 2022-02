Parralo: “Meternos más presión de la necesaria es un error”

No cambia el discurso el preparador del Racing, Cristóbal Parralo, en la previa del desplazamiento que llevará a su conjunto a medirse con otro candidato a ocupar una de las plazas de la zona de playoff, el CD Badajoz, escuadra que en la primera vuelta fue capaz de llevarse los tres puntos de A Malata. Así, consciente de la igualdad de la competición y de la dificultad de ganar en una categoría “de grandes equipos”, Parralo reconoce que “siempre digo lo mismo, pero creo que es la realidad: será un partido difícil, como lo son cada semana; complicados, competidos y que se resuelven por detalles”.





Destaca Parralo que el cuadro pacense “tiene muy buenos jugadores, con gente con experiencia, contundente atrás y rápidos y con desequilibrio arriba”. Es una plantilla confeccionada, añade, “para estar arriba”, aunque en estos momentos tiene los mismos puntos que el Racing (29), tras haber disputado, eso sí, un encuentro más.





La expedición verde viaja esta mañana en bus a Extremadura. En ella estarán los dos de los cuatro jugadores que ya han negativizado en Covid-19 y que ayer pudieron entrenar, aunque con una carga de trabajo menor, explicó el técnico, “porque están recién salidos y había bastante riesgo de poder lesionarse”. Entre los convocados está la última incorporación del Racing, David del Pozo, del que Parralo dice que “ha llegado bien porque estaba activo con su anterior club”. Falta, precisa, “adaptarse al grupo y a las ideas que tenemos aquí”, pero admite que el mediocentro “viene con ganas de sumar”.





Con su fichaje, el cuadro ferrolano “fortalece” una de las dos posiciones más sensibles. La otra, un jugador de banda, no se ha podido concretar. “Necesitábamos que se ajustara a nuestras necesidades y a los parámetros del club”, apunta el entrenador racinguista.





“Generar más”

El equipo ferrolano quiere conseguir mañana –12.00 horas– en el Nuevo Vivero su primera victoria de 2022. Para ello, considera su preparador, será clave “mejorar el porcentaje de acierto” en el área rival. En defensa, explica, sus jugadores “están bien, fuertes. Encajamos pocos goles, pero nos falta generar más ocasiones nosotros” e, insiste, ser más contundentes arriba. “Es lo que le falta al equipo”, añade, antes de recordar que “no veo que el equipo sea inferior al rival”.





En ese sentido, señala que, si bien al principio de temporada “nos costaba más construir”, en esta fase de la liga cree que cuando llegamos a tres cuartos del campo nos está costando un poco más, girarnos, buscar la última línea, ser más profundos, más verticales. Esto intentamos mejorar para generar más situaciones y que aumente el porcentaje de acierto”.





Hablar de la trascendencia del partido cuando acaba de comenzar la segunda vuelta puede parecer excesivo, pero Parralo asume que “siempre tienes presión porque no te pones techo y quieres estar lo más arriba posible”. Con todo, subraya que “desde el principio creo que he sido bastante prudente porque sé qué tipo de competición hay. Veo las plantillas de los equipos, presupuestos, masa social... y creo que ponerse las expectativas tan altas puede ser duro. Eso no quiere decir que renunciemos a nada; estamos convencidos de que si hacemos bien nuestro trabajo vamos a estar ahí arriba, pero meterse más presión de la necesaria me parece que es un error”.