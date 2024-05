Parralo: “A Malata siempre da un plus”

Se despide, o no, el Racing de A Malata por esta temporada con el partido que lo enfrenta al Leganés –“esperemos que no sea el último; sería una buena señal”, apunta Cristóbal Parralo–. Pero, desde el punto de partida de que “siempre es un plus jugar en A Malata”, lo que al preparador le gustaría es brindarle una victoria a la afición y llegar a la última jornada con opciones de clasificación para el playoff de ascenso a Primera. “En el fútbol nunca sabes qué puede pasar”, dijo.



Parralo recuerda que “tenemos que estar centrados en lo que podemos intervenir, que es en nuestro partido”. Así que está convencido de que “nuestra gente nos va a apoyar independientemente de lo que pase o lo que pueda pasar”. Pero, además, insiste en que “aún tenemos posibilidades de hacer algo impresionante”, así que confía en que la escuadra que dirige dé un nivel que haga “que nuestra gente se sienta orgullosa de este equipo”.



A Parralo, además, no le gustaría que si el Racing no se clasifica para el playoff de ascenso a Primera una temporada que ha sido magnífica quede empañada. “Somos muy conscientes de lo dura y larga que es Segunda, pero no hemos sufrido por estar abajo, hemos conseguido el objetivo de mantenernos y consolidarnos y, una vez que lo alcanzamos, miramos arriba”. Por eso, más allá de cuál sea el resultado final, el preparador asegura que “valoramos muchísimo el trabajo que hemos hecho durante toda la temporada”.

Continuidad



En cuanto al Leganés, rival al que este domingo se enfrenta al Racing, el preparador lo define como “un equipo muy sólido, fuerte en las dos áreas... y que está haciendo un temporadón”. Por eso, más allá de que hoy se presente en el terreno de juego de A Malata con una línea defensiva de cuatro o de cinco integrantes, el preparador racinguista apunta que “me extrañaría que cambien la manera de hacer las cosas que los ha llevado a esta arriba”.



Por eso, con el Racing apurando sus opciones de meterse en el playoff de ascenso a Primera y el Leganés tratando de asegurar el salto a la elite nacional, Parralo explica que “los dos equipos van a mirar por lo suyo”. Pero, sin medir cuál de los dos tiene más necesidad por conseguir la victoria, el preparador de la escuadra de la ciudad naval recuerda que “en principio nuestro objetivo no era el de estar peleando por estar en el playoff de ascenso a Primera. Pero una vez que estás en ello... quieres intentarlo”. Será la manera de que A Malata aún no se despida del Racing por este curso.