Parralo: “Para llegar al playoff lo mejor posible hay que competir”

“Mantener la ilusión, la intensidad, las ganas de competir...”. Es la receta que el entrenador del Racing, Cristóbal Parralo, da de cara a las dos jornadas que quedan para el final de liga regular para llegar en las mejores condiciones a la fase de ascenso a Segunda. “El playoff es diferente, ya hablaremos de él una vez que acabe la liga regular, pero ahora lo importante es llegar en las mejores condiciones a esas fechas. Y para eso necesitamos competir”, afirma el preparador racinguista.





Empezando por el partido ante el Celta B –“un buen equipo, con una gran plantilla y que a quien le toque en el playoff le va a parecer un rival durísimo”, describe Parralo–, un encuentro que el preparador espera que sea “de máxima exigencia, como todos los del campeonato. Si no compites bien, si no cuidas los detalles, no ganas”. Además, el entrenador del cuadro verde recuerda que el rival “no está matemáticamente clasificado para el playoff, así que va a salir con todo... pero nosotros intentaremos ser mejores, como siempre”.





Además, jugar en Balaídos y no en Barreiro es un aliciente para Cristóbal Parralo –“a mí me gusta que los campos sean buenos, que sean estadios a los que puede ir gente... y a los jugadores les gusta también les gusta”, explica–. También jugar a las 20.30, dos horas más tarde de lo inicialmente previsto, una decisión que el entrenador racinguista considera “acertada teniendo en cuenta las previsiones meterológicas que vienen. Hay que jugar en las mejores condiciones por el bien del espectáculo”.





Ritmo

Enfrentarse a un filial como es el Celta B implica hacerlo con un rival que gusta de jugar con mucho ritmo y que apuesta por las transiciones –algo que también le hace ser irregular en cuanto a resultados–. Pero eso, para Parralo, no resulta un hándicap. Al contrario, el entrenador racinguista reconoce que “nosotros siempre intentamos tener un ritmo de juego alto”. Así que apunta que “si alguien llega al minuto 60 y no da para más, otro compañero puede seguir la labor que estaba haciendo. Ser competitivos es vital para nosotros: significa que sobre el terreno de juego no puedo regatear esfuerzos y darlo todo por el equipo”.





Parralo, de hecho, defendió el reparto de minutos que hace en su plantilla y que provocó que el pasado domingo, contra el filial del Athletic, jugasen futbolistas que no han tenido demasiadas oportunidades a lo largo del campeonato. “Hay gente que confunde cambiar las alineaciones con regalar los partidos. Pero estoy muy contento con la actuación que tuvieron los menos habituales, a los que necesitamos para lo que viene”, explicó antes de apuntar que “seguiremos manejando estas situaciones hasta el final del campeonato para llegar ahí lo mejor posible. Pero no queremos tirar absolutamente nada”.