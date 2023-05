Parralo: “Lo más importante, en Córdoba y siempre, es saber competir”

El entrenador del Racing, Cristóbal Parralo, valoró hoy, la víspera de su salida hacia Córdoba, donde juega este miércoles –21.00 horas, Nuevo Arcángel–, la capacidad de su equipo para leer el partido del sábado ante la Balompédica Linense, y espera que eso que llama “saber competir” tenga continuidad en el choque aplazado contra el conjunto del coruñés Manuel Mosquera. “Lo llevo repitiendo desde que llegamos aquí: lo importante es saber competir y el otro día supimos competir. Hay días más y menos brillantes, pero lo importante es sacar los partidos”, aseguró.



En ese sentido, el técnico racinguista alabó el nivel defensivo de su grupo. “Estuvo bien organizado”, recordó, “pero siempre somos exigente y buscamos esos detalles que siempre son mejorables. El equipo supo que era un día difícil y, cuando no estás fluido con el balón, hay que saber estar organizado, que no te cojan en transiciones, como nos había pasado en alguna ocasión. Sin embargo, siempre queremos más y jugando bien estás más cerca de ganar”.

Un gran equipo

Parralo considera que en un encuentro como el de Córdoba la motivación se presupone. “Todos somos conscientes de la dificultad y de la importancia del partido. Yo veo a mi equipo centrado”, aseveró.

El rival del Racing se aferra todavía a las opciones de meterse en el playoff. Tiene seis puntos menos que el Linares pero este encuentro le da la oportunidad de recortar tres. “Por plantilla, afición y estadio es un equipo importante”, señaló Parralo, “y ante nosotros tiene otra oportunidad. Sabemos el escenario en el que vamos a jugar”, dijo.



El estilo del cuadro andaluz es diferente desde la llegada de Mosquera. “Son más directos, están jugando con dos puntas (4-4-2), muchos centros al área, dosis de intensidad y agresividad altas, como las que vimos en el partido ante el Deportivo, por todo lo que se juegan”, comenta. Por eso, afirmó el preparador del Racing, “tenemos que estar preparados para afrontar estas condiciones”. Aunque cree que los tres puntos de mañana “son tan importantes como los del domingo”, Parralo admite que “una victoria mañana y quedando tan poco, nos haría aspirar a lo máximo, pero tenemos los pies en el suelo”.

"Álex López es un jugador muy inteligente”

Álex López recuperó la titularidad ante el Deportivo y, desde entonces, se ha mantenido en el once inicial de Parralo. Ante la Balona rayó a un gran nivel, sobre todo en su faceta de “recuperador”, pero el técnico no cree que sea algo puntual. “Yo lo he visto así prácticamente toda la temporada”, explicaba el preparador. “Está muy comprometido, dando esas dosis de calma en el juego, de saber cuándo hay que tranquilizarlo, darle una pausa, progresar, llegar a zonas de remate”, comenta.



Así, insiste en que “es un jugador muy inteligente que nos da todo eso, pero somos una plantilla amplia y ha habido fases en las que buscábamos o necesitábamos otras cosas, aunque siempre teniendo presente que tenemos a Álex para darnos esos minutos o esos partidos de calidad. Para nosotros es un jugador muy importante”.