Parralo: “Hay que levantarse del último golpe para crecer”

No afecta al Racing la derrota sufrida la semana pasada ante el Zamora a la manera en la que prepara el encuentro que hoy lo enfrenta a la UD Logroñés. Al contrario, el entrenador de equipo ferrolano, Cristóbal Parralo, recuerda que “la derrota iba a llegar tarde o temprano”. Así que lo que hay que hacer, a juicio del preparador, es “levantarse y pensar en el siguiente partido”. Un rival de la zona alta de la tabla clasificatoria ante el que el cuadro verde tendrá que presentarse “lo mejor preparado posible para, de esta manera, sacar algo positivo”.





De lo que está seguro el entrenador es de que equipo ferrolano no acusará en el partido de esta tarde un exceso de confianza. No es que lo notase en el encuentro de la semana pasada frente al Zamora, pero lo que el técnico recuerda es que “en esta categoría estamos acostumbrados a ver resultados sorprendentes, porque esta es una liga muy competitiva”. De ahí que apueste por “saber asimilar las cosas cuando no salen, corregirlas y mirar hacia adelante, como solemos hacer siempre”.





Autoexigencia

Enfrente del Racing estará hoy la UD Logroñés, un equipo que ocupa la quinta posición de la tabla clasificatoria, a solo tres puntos del equipo ferrolano. Y, aunque Cristóbal Parralo recuerda que “respetando mucho al rival, lo que me preocupa es mi equipo”, también espera un adversario que presentará algunos cambios tras la llegada del técnico Albert Aguilà para ocupar la plaza de Mere Hermoso. “Ha cambiado algunas cosas, pero solo lleva dos partidos”, explica. Al menos, lo que sí tiene claro es que “es un equipo fuerte a balón parado, con futbolistas que van muy bien por arriba y otros que pueden manejar la pelota, además de gente rápida arriba, peligrosa en los extremos y veterana en la línea defensiva”.





Además, la UD Logroñés ha insistido en considerar el partido como una final por el hecho de declararlo como día del club. “Le dan una importancia vital a este partido... igual que se la damos nosotros”, asegura Parralo. De ahí que espere un partido “complicado y difícil”, aunque está convencido de que los suyos van a competir de la mejor manera.