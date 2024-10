Parralo: “Hay que continuar así para poder seguir mirando hacia delante”

El Racing está a pocas horas de completar su particular “oktoberfest” en un muy exigente mes que, hasta la fecha, los de Parralo están superando con buena nota. Puntuando en los cuatro duelos dirimidos en este mes, la última “consumición” que les resta a los verdes se sirve esta noche en A Malata -20.30 horas- y tiene sabor canario, con el Tenerife como rival.

“Su juego está siendo bueno, pero por las circunstancias o no sé por qué, extraña un poco que tengan tan pocos puntos”, señala Cristóbal Parralo pocas horas antes del duelo que, además de poder poner el broche a estas buenas cinco semanas, supondrá el debut en horario nocturno de equipo y afición en casa.



Una situación en el hoyo que los ferrolanos conocen a la perfección y que, desgraciadamente, todavía siguen catando, por lo que la situación tinerfeña resulta muy familiar a Parralo y sus jugadores. “A veces cuando estás ahí parece que todo se te pone en contra y cuesta mucho ganar partidos”, empatiza el preparador que no deja de insistir en que, a pesar de su condición de colista “están haciendo las cosas bien y tienen plantilla para salir”.



Con Pepe Mel poniéndose al frente del conjunto canario desde mediados del pasado mes de septiembre, el grupo insular consiguió su primera victoria y otros dos empates, si bien todavía no sabe lo qué es ganar fuera de casa. Y, mientras, el Racing comienza a coger cierto impulso.

“Los estados positivos siempre ayudan”, señala Parralo, “y hemos de continuar para poder seguir mirando hacia delante. Estoy convencido de que este año vamos a tener que pelear hasta el final y queda mucho por delante”.

Más recuperación

Un encuentro que, tanto para locales como para visitantes, llega en una apretada semana con duelos cada tres días y el debut en Copa del Rey para ambos el jueves –los de Parralo ante el Cuarte en Zaragoza y los canarios ante el Alfaro en La Rioja–.



Un programa al que Parralo no pone como excusa ya que “al igual que el resto, no somos un equipo que esté acostumbrado a jugar cada tres días. Lo que tenemos que hacer es que el equipo esté lo más concentrado posible”, señala el preparador, incidiendo en que “hay que prestar bastante atención a esos jugadores que llevan una carga de minutos, para que se recuperen bien, y los que no, trabajar lo justo y necesario para que lleguen en mejores condiciones. Es una semana que no puedes incidir demasiado en aspectos del juego, porque tienes que concentrarte en la recuperación”.



El conjunto ferrolano quiere, además, celebrar por todo lo alto con su afición esta última ronda liguera del mes. Una marea verde que a pesar de la fecha y horario, el técnico no duda que dejará oír su voz en A Malata. “En el último partido nos ayudaron tanto que conseguimos rescatar un punto en una situación complicada”, sentencia un Parralo antes de un enfrentamiento entre los ahora, primos lejanos en la clasificación.