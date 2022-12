Parralo: “Con estos errores es muy difícil ganar un partido”

Dos errores en la salida del balón provocaron la derrota del Racing ante el nuevo líder del grupo. No hay, por tanto, más explicación que esa y es por ello que el resultado final es “doloroso” para el técnico del Racing, Cristóbal Parralo. “Poco puedes hacer ante eso: cuando hay esos errores en esa última línea normalmente son jugadas de peligro y acaban en gol”, señalaba ayer el preparador. “Los detalles cuentan en los partidos y hoy no hemos estado afortunados”, añadió antes de apuntar que “en el cómputo general el equipo ha estado muy bien porque ha presionado bien y no ha dejado que el Alcorcón estuviera cómodo. En ese sentido estoy muy contento, pero si se cometen esos errores es muy difícil ganar un partido”.



Parralo considera además que no fueron, ni el que originó el empate ni el que llevó a la remontada alfarera, dos errores “forzados”. “No, porque son fallos que cometemos cuando tenemos el balón y estamos de cara al campo rival. No es un robo a la espalda de un jugador que no se ha perfilado bien. Son errores evitables y tenemos que ser contundentes”.



A pesar de ello, el técnico fue tajante sobre un cambio de estilo. “Tenemos 30 puntos porque hemos jugado de una manera. Hay que tener los pies en el suelo, trabajar duro e intentar no cometer estos errores, pero ahora no vale decir que vamos a pegar pelotazos arriba. No tenemos gente para jugar a este tipo de fútbol y lo que tenemos es que trabajar para que no vuelvan a producirse”.



La plantilla tiene ahora diez días de descanso, un parón que, sostiene Parralo, “nunca sabes cómo va a afectar”. Aun así, quiso dejar un mensaje e invitó a “ver el futuro con más optimismo que pesimismo: yo confío en el equipo y en el trabajo que se hace”.



Por último, y tras reconocer estar “muy fastidiado por la derrota”, quiso poner las cosas en contexto. “Esta es una competición dura y si alguien piensa que esto va a ser un paseo se equivoca. El líder tiene 36 puntos, seis más que nosotros. Es decir, que a pesar de estas dos derrotas seguimos ahí. Seguiremos trabajando”.