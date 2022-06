Parralo: “El equipo ha merecido muchísimo más”

“Hemos perdido y es lo que hay. Evidentemente, se acabó el sueño”. Así se manifestaba un Cristóbal Parralo visiblemente afectado por la derrota de los suyos en el primer –y último– duelo del playoff de ascenso ante un Nàstic que “es un buen equipo y que ya era complicado cuando estábamos empatados, muy implicado en tareas defensivas y nos dejaba pocos espacios. Cuando se han visto por delante en el marcador han parado el juego, han hecho su fútbol y nos ha sido complicado”, añadía, “aun así, creo que hemos tenido alguna situación clarísima para haber empatado y continuado con el partido”.





Y así fue, si bien y como el mismo entrenador señaló al término del encuentro en Balaídos, “ellos han acertado y nosotros no, y el fútbol tiene estas cosas: gana el que acierta y desgraciadamente el equipo ha merecido muchísimo más”, analizaba, “pero me quedo con que creo que no hemos sido inferiores, y si contamos ocasiones, hemos tenido bastantes más que ellos”. Un balance que, desgraciadamente, no consuela al entrenador racinguista, señalando que “lo que no me quita es que estoy muy contento y orgulloso de mis jugadores, pero no te consuela. Ves el vestuario, con las ganas e ilusión que tenían de poder jugarse el ascenso en el siguiente partido y no se ha conseguido. Ahora lógicamente hay decepción, tristeza y lo lamentamos mucho, sobre todo porque teníamos a nuestra afición aquí y queríamos brindarle la victoria”.





Unas palabras de elogio que el preparador, que no quiso hablar de proyectos futuros, continuó sobre sus futbolistas, destacando lo positivo a pesar de la cruel forma en la que el grupo racinguista dijo adiós a la promoción. “Son partidos que se deciden por detalles, nosotros hemos sido fieles a nuestro juego. Creo que es para estar contento, por el trabajo de los jugadores, por dónde nos han llevado, por lo que han luchado en una temporada muy larga, muy difícil y muy complicada. Creo que el equipo se merecía mucho más”, sentenciaba.