Parralo, tras el partido contra el Dépor: “El equipo compite bien, pero no nos llega”

El derbi gallego fue un partido “decidido por detalles” para el técnico del Racing, al menos, en el momento inmediatamente posterior al duelo. “Lo veo un partido muy competido, muy igualado, con no muchas ocasiones para los equipos”, compartía, citando algo más adelante las oportunidades casi consecutivas que tuvieron Naldo –tras una acción de córner– y Jauregi –un pase de Delmás que se escapó al lado la meta deportivista– como las más claras para anotar cuando se cumplía la primera hora de partido. “El equipo no ha bajado los brazos en ningún momento y eso es de elogiar, pero hay que seguir y crear más situaciones para ganar”, valoró.



Se mostró satisfecho una semana más con la labor defensiva, capaz de neutralizar a unos rivales “muy fuertes sobre todo en acciones a balón parado y no hemos permitido tampoco que remataran. Ha sido ese saque en corto que han hecho en la segunda parte, que no lo hemos defendido bien y ha venido el gol”, relataba Parralo. Fue además una de las pocas apreciaciones que se aventuró a realizar sobre el Dépor cuando la nube de la derrota todavía no había terminado de disiparse, reconociendo que “bastante tengo con lo mío”. “Yo me centro en mi equipo y en mejorar para conseguir puntos, que es lo que necesitamos”, continuaba, “hay que seguir trabajando porque el equipo compite bien pero no nos llega para conseguir la primera victoria”.

Situaciones adversas

El choque de hoy desembocó es nuevas bajas de distinta gravedad –“Aitor es difícil que pueda estar para el próximo partido, a Álvaro vamos a ver si lo podemos recuperar” adelantó el míster–, forzando cambios tempraneros en el once inicial. “A nosotros nos ha tocado, pero luego los jugadores que han entrado han trabajado bien”, dijo Parralo sin dejar de admitir que se había sentido condicionado por ello.



Regresando con un punto de nueve de Riazor, entiende que la ausencia de resultados pueda llegar a afectar ánimicamente a la escuadra verde, con todo, añadiendo que "creo que el grupo no siente que es inferior a los demás equipos y eso hace que la gente crea, y vamos a trabajar duro y sin poner ningún tipo de excusa, queda mucho por delante y yo creo que hay margen de mejora”.